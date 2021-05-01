【聖荷西謀殺案】潘燦良大讚田蕊妮有實力　 維繫婚姻之道：為對方多付出

▲ 潘燦良大讚田蕊妮專業。（攝影：越玲瓏）

由莊梅岩編劇、甄詠蓓執導、潘燦良、田蕊妮、溫玉茹、葉進和朱栢謙等參演的舞台劇《聖荷西謀殺案》昨晚（30日）首度公演，獲得不少觀眾好評。

潘燦良接受TOPick訪問，分享重上舞台演出的感受。

久未在舞台跟觀眾見面的潘燦良說：「疫情過了一年有多，能夠再上台見觀眾是一件好開心的事。之前有想過會不會突然又做不到，不過排練到中段已經不再去想，只想排好戲。」

他一直覺得劇場是很安全的，「入場的人都會戴口罩，又不會像吃飯般要除掉（口罩），根本是最安全的活動！希望之後可以全院開放就好！」

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▲ 潘燦良演出《聖荷西謀殺案》。

大讚對手田蕊妮溫玉茹

潘燦良最享受整個團隊合作：「我很欣賞莊梅岩的作品，能有機會演Tang這個角色是非常幸運，甄詠蓓亦是非常有經驗的導演。」

他又大讚其他演員：「主要對手田蕊妮——一個非常有實力又老練的演員。還有溫玉茹——一個在舞台圈中很出色的年青演員。」

▲ 他認為整個團隊都很有生命力。（攝影：越玲瓏）

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談夫妻關係

他認為整個團隊都很有生命力，「就算後台同事都一樣，合作得很開心，這樣的團隊可遇不可求！」

故事內容談及婚姻問題，潘燦良分享如何維繫夫妻關係，「如果能夠多為對方付出一定會是好事，為一個你愛的人做任何事，我相信都是值得的！」

記者：梁樂欣

同場加映：李旻芳訪問