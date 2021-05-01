  • 29°C
香港時間 : 2021501日 (週六) 17:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】港大揭東涌菲傭與佐敦印裔男基因排序相同　袁國勇： 社區已有新變種病毒正傳播

社會 16:17 2021/05/01

分享：

熱門 愛美麗狂想曲 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

變種新冠病毒侵港，昨日（4月30日）確診的東涌映灣園悅濤軒第11座39歲女菲傭，染有「N501Y」和「E484K」雙重變種新型冠狀病毒。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（5月1日）確認，據港大的基因排序分析，該名女菲傭的病毒基因排序，與早前從迪拜抵港、首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子（個案編號：11,643）一樣，兩者同屬「B.1.351」南非變種病毒。袁國勇亦指，變種病毒株在本港已出現社區傳播

    點擊圖片放大
    +5
    +4

袁國勇表示，顯示社區已經有一種新的病毒正傳播，並非之前第四波傳播的尼泊爾病毒株，同時亦反映邊境控制或酒店隔離措施有漏洞，或於採樣或測試時有假陰性，導致南非變種病毒流入社區。

該名首次在本地社區發現驗出帶有變種病毒的確診者，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），抵港於尖沙咀區華美達華麗酒店完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈朋友家暫住，期間曾到訪尖沙咀重慶大廈﹑長洲﹑彌敦道渣打及匯豐銀行，曾在社區活動或引而引起傳播。

理大團隊揭上月至少10宗輸入個案涉印度雙重變種病毒　料影響疫苗功效

此外，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊近日亦發現，本港4月有至少10宗輸入個案，帶有印度的雙重變異病毒株「B.1.617」，其中7人在上月4日乘搭UK6395航班由印度到港，其中6人入住西營盤或北角的華美達酒店。

理大團隊認為，印度變種病毒與南非變種病毒相似，料比起一般新冠病毒更易傳播，甚至影響疫苗效用。

全港37萬名外傭須於5月9日前接受強制檢測，政府今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點　一文看清強制檢測途徑，即按此

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

相關文章

【外傭檢測】多個流動檢測站大排長龍　港島4間社區檢測中心7天預約額滿
今日 14:58
【外傭檢測】多個流動檢測站大排長龍　港島4間社區檢測中心7天預約額滿
【醫管局研討大會】鍾南山、袁國勇、許樹昌等專家分享抗疫經驗　公立醫院設100個直播點　
今日 16:06
【醫管局研討大會】鍾南山、袁國勇、許樹昌等專家分享抗疫經驗　公立醫院設100個直播點　
【中學生劫案】5名中學生涉大埔金舖劫案被捕　最細年僅14歲就讀中二
今日 13:43
【中學生劫案】5名中學生涉大埔金舖劫案被捕　最細年僅14歲就讀中二
袁國勇 新冠肺炎 南非 印度 香港大學 東涌

最高瀏覽

【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【虎媽教育】2小學生放學後跪路邊做功課　無奈表示：回家媽媽安排的功課更多
11:27 2021/04/29
【虎媽教育】2小學生放學後跪路邊做功課　無奈表示：回家媽媽安排的功課更多