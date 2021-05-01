【變種病毒】港大揭東涌菲傭與佐敦印裔男基因排序相同　袁國勇： 社區已有新變種病毒正傳播

變種新冠病毒侵港，昨日（4月30日）確診的東涌映灣園悅濤軒第11座39歲女菲傭，染有「N501Y」和「E484K」雙重變種新型冠狀病毒。

香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（5月1日）確認，據港大的基因排序分析，該名女菲傭的病毒基因排序，與早前從迪拜抵港、首名將變種病毒帶入社區的29歲印度裔男子（個案編號：11,643）一樣，兩者同屬「B.1.351」南非變種病毒。袁國勇亦指，變種病毒株在本港已出現社區傳播

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袁國勇表示，顯示社區已經有一種新的病毒正傳播，並非之前第四波傳播的尼泊爾病毒株，同時亦反映邊境控制或酒店隔離措施有漏洞，或於採樣或測試時有假陰性，導致南非變種病毒流入社區。

該名首次在本地社區發現驗出帶有變種病毒的確診者，涉及一名在杜拜從事工程的29歲的印度男子（個案編號：11,643），抵港於尖沙咀區華美達華麗酒店完成檢疫後，在佐敦伯嘉士大廈朋友家暫住，期間曾到訪尖沙咀重慶大廈﹑長洲﹑彌敦道渣打及匯豐銀行，曾在社區活動或引而引起傳播。

理大團隊揭上月至少10宗輸入個案涉印度雙重變種病毒 料影響疫苗功效

此外，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊近日亦發現，本港4月有至少10宗輸入個案，帶有印度的雙重變異病毒株「B.1.617」，其中7人在上月4日乘搭UK6395航班由印度到港，其中6人入住西營盤或北角的華美達酒店。

理大團隊認為，印度變種病毒與南非變種病毒相似，料比起一般新冠病毒更易傳播，甚至影響疫苗效用。

全港37萬名外傭須於5月9日前接受強制檢測，政府今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點 一文看清強制檢測途徑，即按此

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記者：馮琪雅