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【食用安全】WhatsApp瘋傳西蘭花受污染勿吃　食安中心：一款新西蘭進口西蘭花含有毒物質

食用安全 16:59 2021/05/01

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食安中心指，一款由新西蘭進口的西蘭花含有毒物質。

今日（1日）本港不少市民瘋傳一則訊息，指西蘭花受污染，警告大家勿買勿吃。食物安全中心本周三（28日）發公告指，一款由新西蘭進口、預先包裝的西蘭花疑受有毒植物種子污染，呼籲市民不要食用。

據食安中心的資料，疑受污染的西蘭花資料如下：

  • 產品名稱：Organic Broccoli Florets
  • 品牌：OOB Food LP
  • 來源地：新西蘭
  • 進口商：The Produce Company Hong Kong Limited
  • 淨重：每包370克
  • 此日期前最佳：2022年9月3日及2022年9月23日

疑受污染的西蘭花產品：OOB Food LP 「Organic Broccoli Florets」

有毒物質可致肝臟及腎臟受損

食安中心表示，接獲新西蘭有關當局透過國際食品安全當局網絡通報，指上述產品可能含有有毒植物蒼耳的種子，現正進行回收。根據該網絡提供的資料，受影響產品曾進口本港。中心得悉事件後，隨即聯絡本地有關進口商跟進。蒼耳的種子含有毒物質，可引致肝臟及腎臟受損。

食安中心：應立即停止使用或出售

食安中心指，初步調查發現進口商The Produce Company Hong Kong Limited曾進口部分受影響產品。為審慎起見，中心已指示進口商將有關產品停售、下架及展開回收，市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電進口商熱線2587 1187。

食安中心呼籲，市民如購入受影響產品，應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件和採取適當行動。

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責任編輯：羅嘉欣

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