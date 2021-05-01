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【巨聲幫】劉威煌開騷感謝太太支持 為被諷億萬駙馬平反：靠自己雙手

娛樂 14:26 2021/05/01

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劉威煌如願開實體騷。

「巨聲幫」劉威昨晚（30日）在旺角麥花臣場館舉行音樂會，七成入座率全爆滿，因在網上直播成功，而跟網友們共同舉辦今次個唱的威煌，開場時以在後台直播揭開序幕，背景則是愛犬Jumbo的肖像，開騷前兩個星期愛犬突然在家中去世，威煌忍淚演唱了《一生所愛》及《夢中人》送給未能到場的Jumbo，非常感人。

威煌演唱《灰狗》時，有感而發：「4年前曾經想放棄，所以有《灰狗》這首歌，但我現在有你們，我不會再放棄嘅！」並謂2021年好幸運，遇到一班新戰友又得到舊戰友支持，全場拍手打氣！威煌今次個唱全場劃一票價每張$880，他特別感謝坐「山頂」的朋友。

屏幕播出早前離世愛犬。

昨晚全場樂迷由頭熱情到完場，幾乎全場都跳舞拍和，威煌演唱多首自己的熱爆歌曲《長話短說》、《灰狗》、《不離不棄》、《My Time》等，也演繹了多首歌星金曲，如林憶蓮的《下雨天》、張學友《李香蘭》、與及一口氣演唱了多首經典搖滾Medley ：Beyond的《俾面派對》及《我是憤怒》、謝霆鋒《活著VIVA》、張愛友《愛火花》、太極《紅色跑車》、鄭秀文《煞科》等！

好友何雁詩支持。

劉威煌安歌歌有感而發，表示網上有人形容他是億萬駙馬，甚至指我「軟飯都唔識食」：「我就是那麼硬頸，我亦不是億萬駙馬，我想用我雙手建立想得到的，最重要老婆支持我，做回個男人，特別唱首歌給她。」隨即唱《你是如此難以忘記》冧愛妻。

昨晚兩度安歌，歌迷也不願離場，最後音樂大師伍仲衡即席上場彈琴，威煌與台上眾星好友合唱《友共情》熱鬧落幕。

撰文 : TOPick柴犬出動

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