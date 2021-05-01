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【新冠肺炎】屯門醫院70歲女病人離世　累計210人死亡

社會 17:27 2021/05/01

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屯門醫院1名70歲新冠肺炎確診女病人今午離世，本港累計210人死亡中。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，本港今日（5月1日）新增8宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，本地「零確診」。醫院管理局公布，屯門醫院1名70歲女病人（第11,547宗）於今午1時48分離世，連同該名病人，本港至今累計210人名新冠肺炎確診病人死亡，其中203人於公立醫院離世。

該名女病人於4月6日因跌倒入住屯門醫院，並於既定入院篩查程序中確診，病人在隔離病房接受治療，惟其病情持續惡化，延至今午不治。

醫管局亦公布，截至今早9時，過去24小時共有15名確診病人出院，連同1名早前已於周三（4月28日）出院的病人（第11,772宗），至今共有11,432名確診或疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用637間負壓病房，合共1,184張負壓病床，現時共有102名確診病人分別於16間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中3人情況危殆，1人情況嚴重，其餘98人情況穩定。

本港今日新增8宗輸入個案，主要從印度及印尼等地抵港，詳情即看：【下一頁】

政府昨日公布全港37萬外傭在5月9日前須接受強制檢測，今日起新增流動採樣站於中環、銅鑼灣等地點，一文看清強制檢測途徑，詳情即看：【下一頁】

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅

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