【賣女求財】13歲少女年半嫁2次懷孕生子　無良父「賣女」謀財收18萬禮金

▲ 一名少女被揭年半嫁2次，13歲時首度懷孕生子。

江蘇連雲港一名15歲少女近日被揭兩度嫁人，早於13歲已懷孕生子。父親於兩次婚禮共收取15.4萬元人民幣（約18.7萬元港幣）作禮金，但當被問及女兒年齡，他卻答不上。

▲ 少女生於2006年，現年15歲。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，該名少女張蘇（化名）於2019年10月首次出嫁，與男子黃成定親，當年她13歲。張蘇父親此次嫁女收取了6.6萬元人民幣（約8萬元港幣）作禮金。

同居一個月後，黃成發現張蘇懷孕，翌年5月誕下一子，在嬰兒出世紙上，母親年齡一欄填寫14歲，父親為23歲。經推算，張蘇受孕時年僅13歲4個月。據內地法例，與未滿14歲的女童發生性關係，不管對方是否同意，也構成強姦罪。黃成指，當時媒人告訴他張蘇年齡是17歲。

張蘇誕下兒子半年後，於2020年離家出走。黃家為替新生兒報上戶口，進行親子基因鑑定時發現兒子並非親生，原來張蘇在結婚前早已懷孕。黃成其後發現，張蘇回到娘家再被父親嫁往別家，更獲8.8萬元人民幣（約10.7萬元港幣）作禮金，黃成有感自己被騙財和「戴綠帽」，決定報警。

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父親：家裡很困難

事件曝光後，內地媒體追訪張父，當被問及女兒年齡，張父表示女兒戶口不在家，不清楚其歲數，稱她嫁人時最多16歲。惟翻查張蘇身份證，發現她生於2006年，即今年僅15歲。其後，張父再被追問是否貪圖禮金而「賣女」，他只稱「沒辦法說了，家裡面現在仍很困難」。

村幹部指，張蘇家境窮困，一早輟學沒人管，不知她已結嫁生子，一直以為她是出去打工。目前事件已由當地警方已介入調查，多人涉違法犯罪。

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責任編載：王明芳