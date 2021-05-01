【變種病毒】理大證東涌菲傭與印裔男病毒基因排序100%相同　專家：有機會出現二、三代傳播

▲ 理大團隊證實，東涌39歲女菲傭帶有的南非變種病毒「B.1.351」基因排序，跟早前確診的印度裔男子完全相同。（資料圖片）

變種新冠病毒傳入社區，理工大學隊團隊發現，本港首宗社區感染源頭不明變種病毒的東涌39歲女菲傭，其帶有的南非變種病毒「B.1.351」基因排序，跟早前居佐敦伯嘉士大廈的印度裔男子（第11,643宗）屬100%相同，反映兩者有傳播關係，有機會經過二、三代傳播，憂慮變種病毒已在社區「遊走」，認同政府要求外傭強檢的措施具針對性。

理大醫療科技及信息學系副教授蕭傑恒今日（1日）公布團隊進行的全基因組測序研究結果，指上述兩名確診者的南非變種病毒基因排序100%相同，但並非直接傳播者。

他解釋，參考早前油麻地大型爆發及其他醫院出現的不同爆發，「傳兩三代都未必出現突變」，按其分析，「病毒進化速度大概每個月，只會有得一至兩個突變出現」；因此，即使今次兩人的病毒基因完全相同，亦不等於由印度男商人直接傳染給東涌女菲傭，有機會經過第二、三代傳播，「如果唔係直接傳播，就更加擔心中間隔咗啲隱型個案，帶住南非變種病毒係社區遊走緊」，需由衞生防護中心追蹤兩者間如何傳播。

他亦表示同意政府針對外傭進行強測檢測，「菲律賓嘅情況比較令人擔心嘅係，入親嚟基本上都係N501Y，尤其是佢哋假期聚集比較高風險」。

至於早前確診N501Y變種病毒、居西營盤的另一名女菲傭，蕭傑恒表示，其病毒基因排序與上述印裔男子不同，估計該名菲傭有機會在抵港前已確診，不排排除在酒店檢疫期間「漏咗」。

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記者：馮琪雅