【吳偉豪不雅片】捲不雅片風波已報警求助 何泳芍即跟吳偉豪劃清界線

▲ 吳偉豪已報警求助。

現年22歲的 《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪，昨日疑捲入不雅片風波，因網上討論區出現有流出一段有赤裸男士洗澡時所拍的12秒短片，當事人疑便是吳偉豪本人，雖然吳偉豪至今未回應，但有指他已經報警求助。

日前網上討論區瘋傳一段疑是 「朱凌凌」吳偉豪在沖涼時所拍的12秒短片，在片中鏡頭拍住一名男子手部撫摸着下半身的重要部位，並清楚可見他的樣貌，而且臉上露出笑容。

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因無論樣貌、身型和身體特徵都跟吳偉豪相似，故成為不雅片的疑似當事人，但事件發生後，吳偉豪末向傳媒回應事件。

但有傳媒指吳偉豪在跟公司商量後，決定報警求助，TVB高層樂易玲亦承認此事，指吳偉豪跟家人已到警署報案，警方正跟進追查。

【吳偉豪不雅片】疑似「朱凌凌」吳偉豪不雅片段流出 12秒沖涼自摸露體片瘋傳

憑朱凌凌一角上位

現年22歲的吳偉豪曾讀國際學校，自小愛演戲的他於中學畢業後獲父母鼓勵投考TVB第28期藝員訓練班，開始發展演藝事業。

擁有英俊外表及健碩身型的吳偉豪，憑《開心速遞》的朱凌凌一角火速入屋，備受觀眾愛戴，角色更被形容為「島大男神」。

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不過吳偉豪世有不少緋聞，早前被爆戀上年長10歲的圈外女友Charlotte，後來二人已分手。同時，吳偉豪被指常約不同女生上酒店Staycation，當中包括年齡較他長4年的港姐何泳芍（Honey），譜出新的姊弟戀，二人更曾一同行山被揭戀情。

吳偉豪跟Honey卻否認此事，而當吳偉豪捲入不雅片事件後，何泳芍（Honey）回覆傳媒指其實跟對方不是好熟，私人事要問回他本人，明顯與吳偉豪劃清界線。

同場加映：何泳芍訪問