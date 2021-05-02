【友情破裂】韓君婷破產後稱遭好友迫遷 蔡國威長文反擊：有人不感恩

▲ 韓君婷蔡國威友情破裂。

1997年亞姐韓君婷於今年1月中向法院申請破產，只因孝順女韓君婷為照顧患甲狀腺病及末期肺癌的母親，要承擔龐大的醫藥費。而在3年前，韓母不敵癌魔病逝，但韓君婷仍要揹負40萬元債款，而她因為受疫情影響至收入大減，最後決定申請破產。

一直暫居好友蔡國威家中的韓君婷，早前決定搬出，可是韓君婷日前突向傳媒爆料，稱遭到好友蔡國蔡迫遷，才無奈搬出。

【積極人生】韓君婷承擔病母醫藥費致破產 搬離蔡國威家：重整人生

▲ 韓君婷跟蔡國威相識20年。（取自IG）

韓君婷自破產後，現時重新開始自力更生，但對於搬蔡國威的家，她向傳媒表示是被迫遷，稱蔡國威直認問她：『你究竟幾時搬走？』，令韓君婷感到委屈，不得已搬走。

韓君婷澄清她住在蔡國威的家並非白食白住，並每個月給予4位數字家用，及補給日用品，以及分擔做清潔家務。又指疫情期間，蔡國威主持的《六合彩》未能拍攝，她亦有加碼家用。

▲ 日前韓君婷已搬到新居。（取自IG）

互相取消IG追蹤

韓君婷又指不想再被抹黑，稱不可以再講大話去包容對方，二人現時已取消追蹤對方IG，雖然友情破裂，她指破產件事亦沒她令受打擊，相信自己可樂觀前行。

對於被指迫好友搬家，蔡國威在深夜在IG撰長文反擊，以Q&A方式逐一澄清，除聲稱沒有迫韓君婷搬走，對方口中的4位數字家用，其實僅1千元，有時會多500元，但自己沒有特別要求，就算自己停工，也肩負所有家中開支。

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他又痛心對方不腳踏實地，稱問心無愧。

蔡國威：點解要以怨報德

蔡國威寫道：「由最初，我只係本着一心幫助好朋友，希望可以渡過難關，一直回答傳媒都相當保護，但竟然換來今日呢個對待，咁我亦必須講出事實嘅真相！最後我要講一句，雖然我唔係咩富有人家，能力所及，可以幫，我都盡量幫，唔係需要你歌功頌德，但點解要以怨報德？？」

他又轉發金句圖，寫道：「你對人再真，總有人不領情，你對人再好，也有人不感恩。」

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▲ 蔡國威希望韓君婷腳踏實地。（取自IG）

他表示對韓君婷已仁至義盡，卻被對方如此看待，期望她能腳踏實地，對unfollow對方IG，蔡國威亦解釋沒做任何動作，也不會時常留意有否刪除追蹤等小事。

同場加映：樊亦敏訪問