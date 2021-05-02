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【疫苗接種】張建宗指外傭強檢不涉歧視　當局正研究外傭續約須注射疫苗安排

社會 10:37 2021/05/02

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張稱，香港要完全走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種。（資料圖片）

日前確診的東涌映灣園悅濤軒第11座39歲女菲傭，染有「N501Y」和「E484K」雙重變種新型冠狀病毒。政務司司長張建宗表示，勞工處及入境處正研究就日後外傭申請續約時，須接受認可新冠疫苗注射安排的相關細節。

理大證東涌菲傭與印裔男病毒基因排序100%相同，專家指有機會出現二、三代傳播。詳情即看：【下一頁】

張建宗今日（2日）於網誌中指出，近日出現外傭在社區感染變種病毒的不明源頭個案，港府審慎和迅速採取相應措施，要求全港約37萬外傭在本月9日前進行強制檢測，已完成接種兩劑疫苗及滿14日的外傭可以豁免。有關措施旨在保護外傭自身、其僱主家庭包括長者及兒童等及家人朋友，通過檢測盡早找出變種病毒的源頭，以便有效切斷傳播鏈，希望在港工作的外傭及僱主們理解政府的初心。

他強調，強制檢測安排同樣適用於其他高風險行業人士，例如安老院舍、殘疾人士院舍及護養院的員工，並不涉及任何種族或身分歧視；另勞工處及入境處正研究就日後外傭申請續約時，須接受認可新冠疫苗注射安排的相關細節。

他重申香港要完全走出疫情，始終要靠普及有效的疫苗接種，越多人接種疫苗，防疫成效越大，又呼籲全港市民對防疫措施不容鬆懈，持續提升疫苗接種率是成功落實「疫苗氣泡」的必要條件，也是香港現時走出疫境的「生路」。

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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