【公務員培訓】張建宗指加強公務員對國家事務和港區憲制秩序認識　為未來培訓重點

▲ 張指，政府正積極籌備在今年成立公務員學院，進一步提升公務員培訓的質和量。（資料圖片）

政務司司長張建宗今日（2日）發表網誌，指特區政府十分重視公務員的國家事務培訓，在各個培訓範疇中，加強公務員對國家事務和香港特區憲制秩序的認識，是未來的培訓重點。

張建宗表示，特區政府一直非常重視公務員培訓，特別是對國家《憲法》、《基本法》和國家發展的認識，以及提升公務員的領導和管理能力，並期望透過提升培訓設施和優化培訓課程，有助公務員加強裝備自己，應對在提供公共服務時的各項挑戰，並提升能力以提高服務質素，精益求精。

他又指，政府正積極籌備在今年成立公務員學院，進一步提升公務員培訓的質和量。為此，政府正提升公務員培訓處目前位於北角政府合署的設施，作為學院的臨時院址。另已選定觀塘一幅面積約11,000平方米的用地進行綜合發展，當中包括興建公務員學院的長遠院址。有關工程預期明年動工，視乎工程的實際進展，綜合發展項目預期可於2026年年底開始陸續完成。

此外，政府成立公務員培訓諮詢委員會，就公務員的培訓計劃和長遠發展策略提供指導意見，並正集中檢視四個主要範疇，包括國家事務和《基本法》、領導才能、創新及科技應用及國際協作。為進一步加強國家事務培訓，培訓處會在現時與9所內地院校合辦研習課程的基礎上，增加培訓名額。

港府會將香港與內地合辦的「公務員交流計劃」擴大至包括粵港澳大灣區內地城市，以及不斷豐富大灣區內地城市專題考察團的內容。首長級人員曾到內地參加研習課程的比例，隨著培訓名額，政府的目標是把比率由目前約75%逐步提升至100%。

張重申公務員應該謹記，根據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是他們的一貫責任。這也是不容爭議的政治倫理，而要求公務員宣誓效忠國家、對政府負責是國際慣例，不少國家都有關於公務員宣誓的制度安排，並強調無論在公務員宣誓或簽署聲明前或後，誓詞或聲明內的要求已然存在。所有公務員須明確知悉並接納這些責任。全體公務員都要知行合一，強化自己的責任意識，勇於擔當履責，肩負著維護國家安全、落實「一國兩制」和保持香港繁榮穩定的使命和任務。

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責任編輯：郭詩詩