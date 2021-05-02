【家居安全】港媽淘寶買烚奶樽機「中伏」突爆炸　機器現火花發熱位熏黑全屋跳掣斷電

▲ 一名港媽從淘寶購入烚奶樽機，使用期間機器突爆炸現火花，更令全屋跳掣斷電。

網購電器要注意安全，一位港媽日前從淘寶購入烚奶樽機，使用時卻發生爆炸，機器出現火花，發熱位燒至變形及熏黑，更導致全屋跳掣斷電，險生意外。

使用期間突爆炸

該名港媽日前在Facebook群組「淘寶開心share」分享「中伏」經歷，指自己4月3日以268元人民幣（約322港元）從淘寶購入一部烚奶樽機，其後從事裝修的丈夫將機器插頭更換成三腳插頭。港媽指起初烚奶樽機能夠正常運作，但本月25日使用時突然發生爆炸，

用用下突然爆咗一下，勁大聲，我仔瞓咗都嚇到喊！

港媽指烚奶樽機當時出現火花，意外後機器發熱位燒至變形破洞及熏黑。從她上傳的影片可見，她將烚奶樽機插頭接駁至一個已發黃的拖板，其中一個插座熱溶及變形。她嘗試按顯示屏上的按鈕，但沒有反應，並在影片中以普通話向賣家表示：「燒毁了這裏，破了個洞」，要求賣家退款。

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全屋跳掣斷電

意外令港媽全屋跳掣斷電，她需向大廈保安尋求協助方能解決。她透過經歷提醒其他消費者，切勿胡亂網購電器，

我上傳畀大家睇，係想大家唔好中伏，避免遇到呢啲問題，可大可小！

帖文引來網民討論，不少網民勸籲，切勿因貪平而胡亂網購未經安全檢查的電器，尤其嬰兒用品及與食用有關的產品；亦有人留意到港媽使用的拖板十分陳舊，質疑拖板因未能承受烚奶樽機的高火數而引致意外。

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責任編載：王明芳