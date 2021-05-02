【創新科技】水務署引入無人船系統　助監測水塘水質以確保食水安全

▲ 每艘無人船均配置了水質分析裝置、取樣裝置、衛星導航接收器等。（政府新聞處）

香港的食水資源除了靠東江水供水外，水塘存水亦是另一個重要食水資源。香港現時有17個水塘儲水，水務署會定期在水塘進行水質監測和抽取樣本，以掌握水質的變化，令濾水廠更有效控制食水處理，確保食水安全。為進一步加強監測，水務署近年引入嶄新的無人船系統，在水塘進行自動水質監測及取樣，透過應用創新科技，提升工作效率。

即看最新無人船系統：

發展局局長黃偉綸在網誌撰文，提到新無人船系統主要在香港面積最大的水塘—船灣淡水湖進行水質監測，以及時掌握水質情況，遇有緊急事故，可以即時作出應變。

無人船優點一看：

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水務署水務化驗師鄧浩維提到，，無人船系統由一個基站電腦及四艘電動無人船組成。每艘無人船均配置了水質分析裝置，可監測溫度、導電率、混濁度、溶解氧、酸鹼值、葉綠素-a及藍綠藻；船艙設有取樣裝置，連接船底的水管，直接把水抽進取樣箱內。船上亦配備衛星導航接收器，並設有自動避障系統，可以在航行時避開障礙物。

鄧浩維說，他們透過基站電腦，可遠距離控制無人船自動按預設的航道航行，並在指定位置上，進行水質監測和取樣。收集到的水質數據，可即時傳送至基站電腦進行分析，快速製成水塘表面水質數據分布圖，顯示水質變化較大的區域，提示作出適當的跟進。

四艘無人船可在一天內監測面積達12平方公里的船灣淡水湖的不同部分，並記錄水塘表面水質的分布及變化。船上的電池大約可連續運作3至4小時，換算成距離的話，即約11至14公里。不過，鄧浩維說，無人船實際最長的工作時間及距離，視乎多項因數，如水質監測工作的設定、當天的風向及風力等。根據恆常及無人船水質監測數據，船灣淡水湖的水質維持穩定及滿意。

與傳統船隻監測水質比較，無人船系統有多項優點，例如可由一般技術人員操作，傳統船隻則需由持牌船員駕駛；無人船船身較小，可前往水塘較狹窄或淺水的位置，並可同時覆蓋多個監測點，工作效率較高；亦可結合水塘地形製作水質圖像報告，以更容易掌握水質數據的分布和趨勢；而整套無人船系統易於調動和運輸，遇上緊急水質事故，可調配到不同水塘工作。另外，無人船採用可再生能源推動。水務署特別在無人船儲存室外，安裝太陽能板發電系統，產生的電能可供無人船使用。

展望未來，鄧浩維說，水務署計劃利用無人船在其他水塘監測水質和取樣，如萬宜水庫，並繼續嘗試提升系統的智能，令無人船可根據實時水質數據，例如當發現水塘某位置的葉綠素讀數較高時，自動提升監測點的密度，以收集更多數據及抽取水樣本，讓工作人員就水藻的數量及品種作更詳細分折。

黃偉綸亦提到，政府各部門近年敢於創新例如利用「機械狗」提升斜坡安全管理；以建築信息模擬（BIM）技術突破平面圖像和時空限制，提升工程規劃和設計；運用「組裝合成」建築法（MiC），令建造過程更快捷和安全；開發「空間數據共享平台」，建設智慧城市；引入先進環保填海技術等。他相信，政府部門會繼續積極探索及應用創新科技，提升工作成效、增加生產力、改善質量。

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責任編輯：曾卓鋒