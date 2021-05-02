【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】

▲ 林沚羿被淘汰。

《聲夢傳奇》昨晚（5月1日）播出一集進行第二輪比賽，餘下8位學員將會進行另外4場對戰，最低分一組將會淘汰一位學員，當中林沚羿（Venus）選唱Beyond《喜歡你》，雖然導師Gin Lee、衛蘭等給信心，但Venus最終成為《聲夢傳奇》首先被淘汱學員。

《聲夢傳奇》進入分賽制，14位學員分成紅、藍兩隊，每個回合導師各自派出一位學員對戰，再由25位專業評審評分，累計總票數較高之隊伍為勝方，負方之導師就要淘汰一位學員。

▲ 藍隊學員（左至右）：林君蓮（Kaitlyn）、孫漢霖（Steven）、 文凱婷（Aeren）、林智樂（Felix）、林沚羿（Venus）、炎明熹（Gigi）及鍾柔美 Yumi）。

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石仔贏巨人

今集開場先由上回合獲得24燈，最高分的詹天文（Windy），對曾摘最低分的文凱婷（Aeren）。文凱婷本以為不敵詹天文，打定輸數。

結果石仔打贏巨人，文凱婷演繹導師AGA《Superman》奪得15盞燈，贏了詹天文《煎熬》10盞燈。文凱婷知道勝出感動得哭成淚人。

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之後，藍隊林君蓮（Kaitlyn）跟紅隊的張馳豪（Aska），二人由戰友變對疊。林君蓮唱蔡健雅的《拋物線》迎戰張馳豪《只是太愛你》，主理人李克勤大讚二人表現，指唱歌唱到入心坎。結果林君蓮以21燈摘高分，反而張馳豪只得4燈分數。

克勤指力有不逮

第三輪由黃奕斌（Hugo）唱出導師周柏豪的《小白》，藍隊林沚羿則唱出《喜歡你》。可是Venus表演失準，主理人李克勤直斥：「點解要揀呢首歌？有少少信心過大，後半尸段開始力有不逮。」最後以分數9:15不敵Hugo。

到最後一輪，紅隊派出隊長何晉樂（Rock）壓陣，對上14歲的鍾柔美（Yumi），Gin和克勤各持己見，最後何晉樂得到22分，鍾柔美只得到3燈低分，因此輸出的藍隊要淘汰一位學員。

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▲ Venus被淘汰。（影片截圖）

經Gin Lee、AGA和衛蘭商討後，結果Venus被淘汰出局，節目中，林沚羿憶述，自己讀完書曾到韓國發展做練習生，卻一直都遭到拒絕，更失去表演夢想，幸好《聲夢》讓她再次認識自己。Gin Lee亦對她作出鼓勵，希望她可以走得更遠。

同場加映：Gin Lee訪問