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【泰國王室】16歲王子提幫功疑患自閉症兼發展遲緩　送德國留學成王位唯一繼承人

健康 13:00 2021/05/02

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泰國16歲王子提幫功，疑似患有自閉症兼發展遲緩。

泰國王子提幫功（Dipangkorn Rasmijoti）周四（4月29日）16歲生日，是目前泰國王室唯一王位繼承人。一名長期報道泰國王室消息的蘇格蘭記者，在Twitter發文恭賀提幫功王子生日快樂之外，也指出王子外貌及行為比實際年齡小，疑似患有自閉症兼發展遲緩。

提幫功王子疑患有自閉症兼發展遲緩。（圖片來源：Andrew MacGregor Marshall Twitter）

長期關注泰國王室動態的蘇格蘭記者Andrew MacGregor Marshall在提幫功王子生日當天，於Twitter發布祝賀訊息，同時指出16歲的提幫功，無論外貌及行為都和實際年齡不符，表示王室從未披露王子屬發展遲緩，指王子可能患有自閉症。

其實這次並非提幫功首次被指有發展遲緩問題，早前已有外國媒體引述王室人員爆料，提幫功患有自閉症，並有指這是他被送往德國生活的原因。

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事實上，提幫功去年底亦曾在公開場合做出破格行為。當時泰國王室正進行一場宗教典禮，提幫功王子卻突然從後環抱，並抬起33歲的二公主希里萬納瓦瑞（Sirivannavari Nariratana），被指舉動不像一個15歲少年的行為。

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提幫功王子的生母是泰王拉瑪十世哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）第3任妻子西拉米（Srirasmi Suwadee）。西拉米在2005年誕下提幫功，接著在2014年被泰王打入冷宮，被迫出家為尼，並被禁止與當時9歲的提幫功見面。

泰王先後有4段婚姻，目前王后為第4任妻子素提達（Suthida Vajiralongkorn），但並無子嗣。至於第二任妻子尤瓦提達（Yuvadhida Polpraserth）與泰王育有4名兒子，惟因被泰王指她涉嫌貪污及與軍人有染，而離婚收場並斷絕聯絡。因此提幫功王子雖然是泰王兒子中排第5，但也是王位目前唯一繼承人。

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責任編輯：羅嘉欣

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