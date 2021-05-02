【可卡因毒品】元朗白沙村檢1.3億元可卡因　36歲男子涉用廢車販運毒品被捕

▲ 警方檢獲過億元毒品，並於今日中午交代案情。（警方FB截圖)

警方再次檢獲過億元可卡因毒品。警方早前根據線報，於前日（4月30日）在元朗白沙村內兩架棄置車輛內，檢獲共100公斤，市值1.34億元的可卡因毒品。行動中拘捕一名36歲男子，涉嫌干犯「販運毒品」罪。

毒品調查科（行動）總督察葉秀蘭指出，警方毒品調查科人員早前根據線報，指有本地犯毒集團利用棄置私家車作為毒品儲存倉庫。經深入調查後，於4月30日下午在元朗僑興路白沙村執行反毒品行動，並拘捕一名36歲本地男子，報稱職業為維修工人。

經過搜查後，於該名男子管有停泊在現場的2輛私家車的車尾箱及座位內發現多個手提袋，內有共99磚以膠紙包裹的懷疑可卡因，以及一包以膠袋包裝的懷疑可卡因，共重約100公斤，市值達1.34億港元。其後更於其居住的村屋內，發現一批懷疑毒品包裝工具，涉案男子因涉嫌販毒被捕，現正被扣押，暫控販運毒品藥物罪，將於明日（3日）在屯門裁判法院提堂。

葉秀蘭表示，是次行動為警方於今年內第三宗破獲超過一億元的毒品案件，並重申販毒是嚴重罪行一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。

毒品調查科（行動）高級警司吳穎詩指出，販毒集團以往常利用工廈及私人住宅單位作為毒品儲存倉庫，惟今次案件與以往的案件有別，利用停泊在鄉郊地區被棄置車輛作為掩飾，目的是為了增加流動性以及減低風險，以逃避工廈或屋苑保安人員或住戶引起懷疑。

她續指，警方亦留意到，因為各地全球新冠病毒而產生的出入境限制，影響毒品市場，犯毒集團無法再依賴海陸空旅客運毒入境，而改用船運或航空的方式將毒品混入境。她續指，今次檢獲的可卡因是利用膠紙及密實膠袋包裝，由於部份包裝袋發現有水氣，相信該批毒品是經水路而走私入境，暫未流入市場。

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責任編輯：郭詩詩