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【絕世好奶奶】暖心奶奶守候產房迎接新抱　幫忙冚被擁抱安慰獲讚「絕世好奶奶」

親子 13:55 2021/05/02

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內地一名奶奶在產房外迎接新抱，為她蓋被及擁抱安慰，被網民讚是好奶奶。

「好奶奶」可遇不可求，內地社交媒體日前流傳一段影片，一名媽媽剛生產完被推出產房，守候在外的奶奶沒有第一時間關注孫子，而是關心新抱的身體狀況，為她蓋被及擁抱安慰。網民看後大讚奶奶的舉動，形容她是「絕世好奶奶」。

綜合內地媒體報導，事件發生在4月14日，網友拍攝到福建泉州一間醫院裏，一位媽媽剛生產完被推出產房，護士推着剛出生的嬰兒走在前面。守候在外的奶奶拿着小被子迎接新抱，她看了孫子一眼，便快步走到新抱面前，為她蓋被及擁抱安慰。

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新抱獲關愛面露笑容

從影片可見，奶奶對新抱噓寒問暖，又細心地為她整理被角。在對話期間，奶奶或是體諒新抱產子辛酸，忍不住聲音哽咽及泛淚。新抱感受到奶奶的關愛，感到滿足，面露笑容。

影片傳開之後，網民紛紛讚揚奶奶的暖心舉動，指她把新抱當成自己的女兒來疼愛，而不是當成外人，形容她是「絕世好奶奶」；亦有網民表示「還是女人理解女人」，奶奶明白生產的辛苦，所以才會在產房外第一時間關心新抱的身體狀況。

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同場加映：清胎毒並非人人適合　中醫拆解準媽媽懷胎10月宜忌

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責任編載：王明芳

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