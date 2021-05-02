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【美人胚子】霍汶希抱女合照提早慶母親節 Mani肉緊錫錫：大個女啦

娛樂 14:05 2021/05/02

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

霍汶希跟女兒合照。

英皇高層霍汶希（Mani）一直公認是美女級經理人，擁有一女的Mani，卻極少讓女兒曝光，過去只曾在社交平台發布一兩次女兒照片，都未見正面。

早前剛由外地工作返港的霍汶希，完成隔離後再跟女兒見面，母愛滿瀉的Mani，極罕地上載兩張母女合照。

Mani公開跟女兒合照。（取自Facebook）

【愛美麗狂想曲】陳茵媺為餅印幼女舉行生日會　陳豪心繫家庭隔空向妻女送愛

母女罕合照

霍汶希今日在社交平台發布兩張母女合照，寫道：「終於返嚟見到我honey，當然要撐吓枱腳，真係好浪漫。」Mani又以多個表情符號流露喜悅之情。

她又hastag：「lovemysweetheart」、「媽媽愛你」、「大個女啦」、「唔使媽媽揸機識自拍啦」

    點擊圖片放大
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相中女兒雖只露出半邊臉，但也比之前曾發放的合照，更清楚看到女兒Honey的樣子，相中Hoeny擁有一雙大眼睛，留有烏黑長髮，臉頰尖尖，難怪被不少網民大讚美人胚子，又預祝Mani母親節快樂。

其實去年Mani也曾公開過愛女合照，呼籲大家在多留家手抗疫，相中Honey以畫作遮掩了半張臉，只露出水汪汪的大眼，可見遺傳了Mani的雙眼皮，當時已引起不少人的討論，有網民留言：「囡囡咁大個了！又靚女！可造之材」、「好靚女，both of you two」。

【美人胚子】Mani與女兒呼籲公眾留在家中　女兒Honey遺傳霍汶希電眼　

女兒今年已十歲。

生父成謎

同是美人胚子的Mani，在14歲時被星探發掘，參與電影《七兄弟》飾演林青霞童年的角色，16歲開始接觸模特工作，21歲加入英皇擔任經理人，曾捧紅謝謝霆鋒、容祖兒、Twins、關智斌等，現時的Mani已是英皇藝人管理部高層。

Mani本身亦甚有星味。（取自Facebook）

2013年，未婚的Mani在微博宣佈誕女，女兒Honey於2011年出生，外界一直推測孩子生父是富商賀丹青，可惜當時人一直未有承認。

在後來的訪問中，Mani表示和男友分手後才得悉懷孕，經過考慮後決定生下女兒獨力撫養，並希望給女兒最幸福的生活。

同場加映：鄧一君訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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