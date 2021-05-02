【戰士媽媽】鍾麗淇面對女兒患病從不埋怨 以身作則教細女照顧病姊【有片】

由余安安、陳凱琳、羅敏芽莊主持《日日媽媽聲》，昨晚一集邀鍾麗淇（Margaret）任嘉賓，節目中鍾麗淇分享照顧患特殊基因病的大女Isabella的心路歷程，她形容女兒是戰士公主，作為母親的鍾麗淇，從不向命運埋怨，並抱著希望悉心照料女兒，更不怕風險再誔第二胎。

鍾麗淇節目中憶述，大女Isabella約6個月大時，不幸患上「四號染色體缺損綜合症」，常會全身抽筋1至2小時，鍾麗淇坦言當時醫生判斷Isabella未必能夠活過2歲，但她沒有失去希望，也沒想過自己，只想堅持照顧，Isabella今年已經快將滿11歲，令她心存感恩。

【最強媽媽】曾被醫生斷言不能走路 鍾麗淇分享大女行路照鼓勵同路人

▲ 鍾麗淇憶述照顧女兒心路歷程。（影片截圖）

反思要令女兒快樂長大

女兒因病常會突發性抽筋，鍾麗淇一家已懂得如何應付，每次女兒抽筋時，便會即時為她打針，及召救護車送入院。

鍾麗淇指女兒漸長，雖然抽筋的次數減少，但醫生指需連續五年內沒再抽筋，才可以停止吃藥，但現時女兒仍未可到此階段，仍需要定時服藥。

鍾麗淇坦言：「好多人會覺得我付出好大，但我覺得得著更多。」她指女兒在兩歲時，她報讀課程教特殊小朋友做瑜伽，丈夫有次提她每次見到小朋友都有講「你好嗎」，鍾麗淇反思卻一直很少跟女兒講，令她深切思考如何令女兒更快樂健康成長。

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身教女兒互相照顧

鍾麗淇誕大女兒五年後再懷二胎，當時不少人問她是否擔心，Margaret指：「我不怕，就算孩子生下來，也是有特殊照顧需要，這是我的命運，會堅強面對。有BB便儘量讓她生存，不能中止其生命。」

她形容細女隨著長大，也知道姐姐跟別人不一樣，姐妹相處很甜蜜融洽，Margaret稱自己沒有刻意教細女要照顧姐姐，而是以身教去讓細女知道，姐姐需要時刻被照顧，但不會給予壓力，她表示：「若將來細女好錫家姐，這個便是我們的福氣。」

▲ 鍾麗淇指女兒是戰士公主。（取自IG）

鍾麗淇現時成立了基金BEYOND Foundation，幫助跟Isabella一樣有特殊需要的小朋友，支援需要家庭在醫療費用、支架等費用開支，令有特殊需要的小朋友的家庭，可享受普通家庭的小孩子生活。

同場加映：麥家琪訪問