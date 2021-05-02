【旅遊氣泡】黃進達冀加開港星兩地航班　指港府正研擴展旅遊氣泡計劃至港人熱門旅遊地點

▲ 旅遊業議會主席黃進達期望下月可加開兩地航班，冀暑假時可成團。（資料圖片）

香港與新加坡的「旅遊氣泡」將會在本月26日重啟，參加的香港居民必須於出發前14天完成接種兩劑疫苗。旅遊業議會主席黃進達表示，首兩星期機位已經爆滿，反映商務客和探親人士有其需求。他期望下月可加開兩地航班，冀暑假時可成團。

黃進達今日（2日）在一個電台節目上表示，頭兩周的機位已經爆滿，並指工商務旅客對機位需求很大，而旅行團則要等到暑假才有機會成行。他表示，期望兩地能夠在6月加開航班，讓市場供應充裕以降低相關費用，並冀在暑假時可讓旅行社盡快安排旅行團出發.

黃進達亦提到，政府當局正與10多個地方商討氣泡安排，如泰國、日本和南韓，並指待新加坡氣泡實施後便會盡快將計劃擴展至其他國家。他亦表示，港人到內地探親、公幹和旅遊的需求非常大，稱只要本地疫情「清零」，相信內地及澳門將續步與本港恢復通關。

旅遊業促進會總幹事崔定邦在同一個節目上表示，與新加坡建立旅遊氣泡對業界生意幫助不大，因預計在暑假期間只有少量富裕家庭可到新加坡自由行。他亦表示，對業界而言內地團才是重要客源，又提及鄰地澳門現時人山人海，故希望香港盡快清零及與內地恢復通關，本地經濟屆時自然會恢復。

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記者：曾卓鋒