【外傭疫苗】菲律賓外交部長指強制外傭接種疫苗帶歧視　稱措施應涵蓋全港外勞

▲ 當局研究將疫苗接種列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求。（陳靜儀攝）

本港社區出現變種新冠病毒，港府要求全港外傭本月9日前接受強制檢測，並研究將疫苗接種列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求。有關要求引起外傭社群反彈，而菲律賓外交部長亦在社交媒體發文，指只要求外傭接種疫苗帶有歧視意味，認為措施應該包含全港的外地勞工。

港府在上周五（30日）公布要求全港外傭強檢，及研究將疫苗接種列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求後，菲律賓駐港總領事館Facebook相關帖文即引來大批外傭留言，不少留言稱有關措施對外傭屬歧視。

▲ 當局研究將疫苗接種列作外傭來港申請工作簽證或續約的要求。（陳靜儀攝）

菲律賓外交部長Teddy Locsin Jr. 昨晚（1日）在社交網站轉發菲律賓駐港總領事的訪問。領事指一直支持本港的自願疫苗接種計劃，認為毋須強制本港的菲律賓國民接種疫苗，相信國民有能力做正確的事。他又指，倘若疫苗接種成為在本港工作的前設，有關措施不應帶有歧視性質，並應涵蓋所有外地勞工，而非單限制外籍家庭傭工。

▲ 菲律賓外交部長在社交網站轉發菲律賓駐港總領事的訪問。（Twitter截圖）

菲律賓駐港總領事又指，港府宣布措施前，未有直接諮詢他們，認為措施涉及國民的權益，若事前有諮詢菲律賓、印尼等國會更好。

菲律賓外交部長則在轉發有關訪問時，重申針對外傭接種疫苗的措施帶有歧視，又提到他曾幫助特首林鄭月娥，同意允許菲傭回來本港，故希望有關措施涵蓋全港所有外地勞工。

他今日（2日）亦再就措施發文，稱就算措施帶來好處，但仍然有歧視性，即使是優待外傭，亦對於其他國籍的外勞不公平，強調本港能夠做得更好。

▲ 菲律賓外交部長今日再發文，對強制外傭接種疫苗的措施提出意見。（Twitter截圖）

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TOPick已就事件向勞工及福利局和食物及衞生局查詢回應，有待回覆。

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記者：徐紹軒