陳茂波：新一輪iBond本月推出　失業貸款首3日收約七千宗申請

▲ 財政司司長陳茂波表示，新一輪通脹掛鈎債券(iBond)會在本月稍後時間推出。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波表示，新一輪通脹掛鈎債券(iBond)會在本月稍後時間推出。他又指，財政預算案提出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，首3天已收到約7000宗貸款申請，初步獲批核個案的申請人來自物流運輸、零售及飲食業等行業。

陳茂波今（2 日）在網誌指，港府正全方位推進電子消費券計劃，早前獲甄選的4家儲值支付工具營辦商，正積極協助更多商戶安裝設備，他相信有關計劃在暑假期間啟動後，叠加不同商戶的優惠、促銷和展銷活動，會為市面帶來正面的氣氛。

他又指，防疫抗疫基金正推出第二輪非接觸式付款設備安裝的資助計劃，受惠對象由食環署及房委會轄下街市的合資格檔位租戶，擴大至持牌小販。成功申請者可獲一筆過5000元的資助，申請期至6月底，他相信有關計劃有利於電子支付在中小型商戶的使用，也能讓市民在付費時有更多便捷的選擇。

陳茂波提到，本港已經歷了連續6個季度的經濟收縮，是有紀錄以來最長的衰退期，期間政府消費開支增加6至10%，部份抵銷私人消費開支的萎縮，發揮了逆周期的支持作用。他稱，隨著出口及投資等環節漸趨改善，本港今年首季經濟表現會有可觀的增長，但受疫情及社交距離措施影響，部份行業的經營仍然深受壓力，令經濟復蘇的步伐出現不平衡的情況。

他強調，要推動經濟全面復蘇，最重要是盡快穩住疫情，唯有成功控疫抗疫，才能最大程度恢復市民的如常生活及出行，並恢復跟內地以至國際之間的安全自由往返，經濟才能得到最大程度的恢復。他認為，雖然現時本地疫情大致受控，但最近社區出現變種病毒感染個案，令人關注本港疫情會否存在反彈的風險。

另外，陳茂波指，海外個別國家的疫情令人深感憂慮，嚴防輸入的工作很重要，呼籲市民積極參與疫苗接種計劃。

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責任編輯：尹櫻霖