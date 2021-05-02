【疫苗氣泡】黃家和指中小型食肆改CD類營運模式或有困難　蒙兆達批評措施逼員工打針

▲ 政府以「疫苗氣泡」為基礎，上周四（4月29日）起放寬食肆等處所營業限制。（資料圖片）

政府上周四起實施以「疫苗氣泡」為基礎，食肆可按員工及食客接種疫苗的情況，分為「ABCD」4種營運模式。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，大部分食肆保持B類營運模式，因如要中小型食肆改為C和D類模式，在執行上有困難；職工盟總幹事蒙兆達則批評政府用綑綁政策，逼使員工為保飯碗打針。

政府會為食肆提供4種運作模式的選項，簡稱A、B、C、D 4種模式。其中A類及B類運作模式為現時已有的運作模式，而C類及D類為新增模式。詳情即看：【下一頁】

香港餐飲聯業協會會長黃家和今日出席《城市論壇》時表示，「疫苗氣泡」措施實施至今暫未收到有員工因打針問題而停工的情況。他指出，現時大部分食肆維持B類營運模式，即所有員工每14天進行病毒檢測、食客使用「安心出行」或登記到訪資料，堂食至晚上10時；維持50%入座率、最多4人一檯；宴會最多20人。

他續指，全港有約1.8萬間食肆，大部分為中小型規模，承認若要改為C、D類營運模式，即所有員工分別要完成一劑、兩劑疫苗接種等在執行上有困難。

酒樓飲食集團主席張家豪表示，該公司已有約7成員工已完成接種第一劑疫苗，其餘3成不適合打針的員工已取得醫生紙，即可以C類營運模式，要求食客使用「安心出行」、堂食延長至午夜12時； 維持50%入座率、最多6人一檯；宴會最多20人等。他指出，食肆須向當局申報C區的範圍，惟餐廳在不同時段的客流有異，認為不應硬性區分B、C區。

職工盟總幹事蒙兆達則批評政府在推行措施過程中，沒有作出游説和解說打針的作用，認為有關措施是逼使員工「為飯碗」而接種疫苗，同時是向市民釋出「不打針就會有後果，業界不能放寬限制」的訊息。

飲食業職工總會榮譽會長郭宏興則指出，疫情當前，飲食業作為高危行業，「好多人想打針都打唔到」，希望市民就政府政策互相協調。他希望僱主不會要求不適合打針的員工停薪留職，而是將其調往至其他營運模式的店舖工作，又指如果員工只因擔心打針而不接種，應自行到不須員工打針的餐廳工作。

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責任編輯：郭詩詩