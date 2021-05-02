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【外傭強檢】陳肇始稱昨已進行逾11萬個檢測　今日有55個中心為外傭免費檢測

社會 16:30 2021/05/02

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食物及衞生局局長陳肇始指，昨日（1日）已為公眾進行逾11萬個檢測。（資料圖片）

港府要求全港37萬名外傭本月9日前完成強制檢測。食物及衞生局局長陳肇始指，昨日（1日）已為公眾進行逾11萬個檢測。

陳肇始說，明白本港的外傭數目龐大，對本港短期內的檢測能力會造成挑戰，當局會盡力增加檢測服務量，全港今日（2日）合共有57個社區檢測中心／流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務，其中55個均為外傭提供免費檢測服務。

另外，受檢人士亦可於指定時間前往47間醫管局普通科門診診所、121間郵政局或20個港鐵站設置的自動派發機，領取深喉唾液樣本收集包；並於指定時間把樣本交回47間醫管局普通科門診診所、13間衞生署指定診所或23個位於政府場地的樣本收集點。她又感謝受檢人士包括外傭在內的耐性和體諒。

她強調，在全球新冠疫苗仍然短缺的情況下，特區政府採購的兩款疫苗足夠供全港市民接種，亦對變種病毒株有效，呼籲公眾接種疫苗，盡快令香港社區形成免疫屏障。

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一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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