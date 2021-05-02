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【疫苗接種】至今錄29人接種後現面癱大多涉科興　港大研究如接種後面癱增或建議科興列作副作用

社會 16:32 2021/05/02

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新冠疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅稱，接種科興人士較年長，亦較多人患長期病，接種後出現不良反應機會較多，但強調死因與疫苗接種無關。（經濟日報資料圖片）

本港至今已接種逾140.5萬劑疫苗，至今接獲27宗呈報死亡個案，大部分涉科興疫苗；而至上月18日亦接獲29宗接種後面癱，有22宗涉及科興，並以男士較多。新冠疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅指，接種後死亡個案涉科興較多，相信與接種科興人士平均年齡較接種復必泰大20歲，亦較多人有長期病患，接種後出現不良反應機會較多，但強調死因與疫苗接種無關。

新冠疫苗臨床事件評估委員會共同召集人孔繁毅接受電視節目《大嗚大放》訪問時提到，截至4月18日共接獲29宗接種新冠疫苗後面癱的個案，有22宗涉及科興疫苗；個案以男性較多，大部分亦於接種後48小時內發生，而如接種疫苗位置在左方，左臉出現面癱情況較為常見。

他指，復必泰疫苗有列明面癱是罕見副作用之一，但科興疫苗則沒有列明；港大正進行研究，如果觀察數個月後，發現接種科興疫苗後出現面癱的個案較前幾年同期明顯增加，將會建議藥廠於疫苗指引上，列明面癱屬接種後的副作用。

孔繁毅又指，至今接獲27宗接種疫苗後死亡的個案，有21人曾接種科興疫苗，而接種科興疫苗的人年齡較接種復必泰疫苗者平均大20歲，年長人士亦有較多長期病患，包括冠心病、心臟病、糖尿病或高血壓，倘若未能控制該些長期疾病而接種疫苗，有較大機率發生不良事件，基本上與疫苗接種無關。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

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責任編輯：陳正怡

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