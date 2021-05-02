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【鬧市保育】中環街市復修後首度開放地面層　舉辦「法國5月」藝文活動

社會 16:41 2021/05/02

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

「法國五月」藝術節期間，中環街市地面層將對外開放。（陳靜儀攝）

中環街市活化有新進展，負責營運及管理的華懋集團，首次夥拍「法國五月」藝術節活動，於中環街市舉行現場無伴奏合唱表演，以及展出法國街頭壁畫藝術等。市民可以首次進入已經活化的中環街市地面層，參觀翻新後的中環街市。

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「法國五月」舉行期間，中環街市會展出至少4幅壁畫創作，由法國街頭藝術家Elsa Jean de Dieu於現場創作。Elsa在2008年移居本港，這批壁畫創作會表達出中環街市以及法國共享「多元共融」精神。

另外5月每逢周日下午，中環街市地面層會用作展覽及表演用途，包括無伴奏合唱、長笛及色士風合奏、踢躂舞等表演，市民可首次進入已復修的中環街市參觀，免費入場。不過營運機構稱，活化後的中環街市要到今年稍後時間，才正式重新對外開放。

5月2日 – 9日 – Elsa Jean de Dieu 壁畫藝術表演

5月2日（日）下午2時正, 3時正 （每節20分鐘）- jmJazz

5月9日（日）下午2時正, 3時正 （每節20分鐘）- Fuloo Fuloo Flute Quartet

5月16日（日）下午2時正, 3時正 （每節20分鐘）- La Sax

5月23日（日）下午2時正, 3時正, 4時正 （每節10分鐘）- R & T (Rhythm & Tempo)

5月30日（日）中午12時正, 下午1時正 （每節20分鐘）- jmJazz

另外華懋集團旗下荃灣如心廣場，也會於5月28至30日舉辦法國傳統市集，帶來法國美食及現場表演；之後也陸續有「無伴奏合唱」及長笛合奏活動。

「法國五月」在1993年首辦，本港在每年5至6月，「法國五月」均會舉辦逾150場文化活動。在文化藝術發展蓬勃的香港，「法國五月」已成年度主要盛事。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：吳卓峰

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