【勞工政策】羅致光回顧上任4年勞工政策　冀今屆政府內完成取消「對沖」立法

▲ 勞福局局長羅致光回顧過去4年的勞工政策，認為自己屬於「中間偏左」。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光在網誌表示，取消強積金「對沖」仍在草擬法例中，目標是在下屆立法會開始時，盡快提交條例草案，今屆政府內完成立法工作。

羅致光指，今日（2日）為勞動節的翌日，因此特意在網誌交代過往近4年勞工政策中的數項重要工作。

他說本屆政府已經完成延長法定產假至14周的立法工作，而法定侍產假亦增加至5天。至於將俗稱勞工假的法定假日增至17天，與公眾假期看齊，他提到去年勞顧會曾召開兩次會議，但勞資雙方就時間表方面沒有共識，政府看到分歧十分之大，便決定中間落墨，進行有關立法工作，目標是在今年年中完成立法工作，及時公布明年的法定假日與公眾假期日子。

取消強積金對沖方面，羅致光指政策屬最具爭議性，法例修訂最複雜之一，當中涉及修改7條現有法例，另加修訂《稅務條例》，及新增一條實施「專項儲蓄戶口計劃」的法例等。當局的目標是在下屆立法會開始時，盡快提交條例草案，今屆政府內完成立法工作。

職業健康與安全方面，他稱政府已就提高違反職安健法例的最高罰款額及最高監禁刑期進行了兩輪的諮詢工作，期望在本屆政府任期内完成相關法例的修訂工作。

羅致光表示，勞工政策在社會上向來爭議十分之大，不少政策爭議持續十多年，甚至超過20年，未有寸進。他回顧，在2017年上任之初曾表達勞工政策「應該稍為偏向基層勞工」的見解，加上個人的社會福利界背景，有數名代表工商界的議員都表達擔憂，更有人半說笑地指他會將「勞工及福利局」變成「勞工福利局」。他認為自己在勞工政策屬於中間偏左，「只是左邊的認為我偏右，右邊的認為我偏左。」

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記者：徐紹軒