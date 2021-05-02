【姊弟情深】陳凱琳跟龍鳳胎胞弟再晒童年合照 兩孩之母Grace感恩母愛偉大【多圖】

▲ 陳凱琳跟弟弟感情很好。

港姐冠軍陳凱琳（Grace）跟鄭嘉穎結婚後，已為兩孩之母，有一對分別2歲及9個月的兒子，因此Grace對當媽媽感受不少。下星期便是母親節，今日陳凱琳貼出多張跟弟弟的童年及現在的合照，以此答謝母親辛苦湊大孩子。

陳凱琳在社交平台，貼出多張與龍鳯胎胞弟Derek的合照，同時上載兩人的童年照預祝母親節快樂。

▲ Grace展示新一輯姐弟合照。（取自IG）

跟弟弟感情要好

照片中，Grace與弟弟Derek擺出背對背甫士，互相扣着對方手臂，Derek並孭起家姐，Grace開懷大笑，原來二人的動作，在Grace童年時，陳媽媽便一人孭起兩姐弟，Gaace展示這張童年照，當中可見童年的Grace及Derek，各自手拿玩具，由眼神和神情都如餅印倒模。

而從相中所見，二人童年時，皮膚較現時白，最可愛是二人與媽媽的笑容一致，感受到她們的家庭廿歡樂。

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Grace以英文留言，大意指自己跟大部份的小孩一樣，有時會很頑皮，又不聽媽媽說話，甚至會惡作劇。不過現時已為兩子之母，Grace希望兒子們會比自己童年乖一點。

Grace又感激母親，一直令兩姊弟感受到溫暖、善良及友愛，在母親節前夕，借用一輯新相獻給媽媽，感謝對方一直帶給她們歡樂。

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Grace跟Derek一向感情要好，經常分享姐弟生活照，原來二人還有一位大家姐名為陳凱晴，但她平時鮮有公開露面，陳凱琳亦沒在社交平台分享大家姐的照片，因此外間對大家姐陳凱晴所知不多。

不過當日Grace參選港姐時，大家姐有現身上電視節目力撐妹妹，可見姊妹情深。

同場加映：吳幸美訪問