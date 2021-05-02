【爭產風波】千萬富豪死前贈3層樓予同居17年保母　分居40年出軌妻子上訴爭遺產

▲ 內地一名老翁與妻子分居近40年，死前立下遺囑將房產贈予同居17年的保母，掀起遺產爭奪戰。

夫妻關係需要二人共同維繫，內地一名老翁與妻子不和，分居近40年，期間由一名保母照顧其起居飲食。老翁與保母日久生情，同居17年，他在臨終前兩度立下遺囑，將3棟樓房全部贈予保母。妻子得悉後不忿上訴，法院最終判決老翁遺囑無效，保母無法承繼遺產。

綜合內媒報導，廣東省一名男子劉高達（化名）在1995年於深圳市南山區大衝村擁有3棟樓房，與妻子育有3子2女，但兩人感情不合，經常吵架。劉男發現妻子出軌，決定與她分居。直至2001年，劉男聘請保母照顧其起居飲食，兩人日久生情，同居17年。

在兩人同居那年，當地政府對大衝村進行改建，劉男獲分共3,200呎的3棟樓房，現值約4,800萬港元，5名子女亦獲分1,000至5,000多呎的房屋。

兩度立下遺囑

由於劉男與妻子感情疏離，他在2015年提出離婚訴訟，可是不獲准許，翌年8月他在律師見證下立下第一份遺囑，訂明死後將大衝村房產全歸保母所有。其後劉男再次提出離婚訴訟，在2017年4月，法院准許二人離婚，但妻子不服上訴，審理期間劉男病逝，法院裁定終結訴訟。

劉男在去世前2個月，立下第二份遺囑，表示他與保母感情深厚，同床共枕多年，已是事實婚姻中的夫妻關係。為報答保母的恩愛之情，決定將3棟樓房贈予對方。

保母無法繼承遺產

保母在劉男去世之後提出訴訟，要求執行遺囑內容，繼承3棟樓房。在一審判決中，法院確認2份遺囑有關劉男遺產的部分合法有效，決定讓保母繼承一棟樓，其餘2層歸妻子所有。兩人不服上訴，二審判決認為，保母明知劉男有配偶，仍與對方長期同居並接受大額財產，不能視為「善意第三人」，且兩人同居亦違反婚姻法，終裁定劉男遺贈行為無效，保母無法繼承遺產。

事件引來網民討論，不少網民認為判決不合理，「分居若干年，婚姻關係已破裂，這判決顯得妻子毫無過錯……」、「女方出軌，沒盡過夫妻義務，還回來分男方的房產」、「所以遺囑沒用？還是法官說了算？」；亦有網民支持判決，「按婚姻法來看丈夫死了第一繼承人應該是妻子」、「來不及辦離婚手續是關鍵」。

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責任編載：王明芳