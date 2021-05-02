【新冠疫苗】教育局收集全港教職員打針意向數據　指除非身體不狀況不允否則應盡快接種

▲ 教育局要求全港學校提供全體教職員接種疫苗意向數據，指教職員披露資料屬自願性質。（資料圖片）

教育局以回覆立法會查詢全港學校教職員接種疫苗概況為由，向全港學校發通告，要求各校於本月13日或之前，提供全體教職員接種疫苗的數據，詳列已完成接種疫苗、無意接種及拒披露接種意向等人數，稱學校收集數據時應讓教職員知悉其個人資料披露屬「自願性質」，但明言教職員除非身體狀況不允許，否則應盡快接種。

教育局於3月底宣布，申請全校恢復半日面授課堂的學校，有關教職員若完成接種兩劑新冠疫苗，可豁免每兩周一次新型冠狀病毒檢測的安排。教育局日前發通告，稱4月的立法會財委會特別會議上，有議員向教育局查詢全港學校教職員接種疫苗的情況，故要求各校於5月13日或之前提交相關數據。

據通告附件，學校須提供「已完成接種兩劑疫苗」、「已完成接種第一劑疫苗，正等待接種第二劑疫苗；或已預約接種第一劑疫苗」、「有意並計劃接種疫苗」、「無意接種疫苗」及「不願意披露接種疫苗的意願或情況」的人數，並須按「教學人員」及「非教學人員」分類提供上述數據。

局方指，學校可按校本情況，以不記名方式收集教職員接種疫苗的情況，又指收集資料時應讓教職員清楚知悉其個人資料披露屬「自願性質」，並僅會被用作有關查詢用途，籲學校與教職員充分溝通完成問卷。

局方在信中強調，教職員服務廣大莘莘學子，在抗疫路上「任重道遠」，「社會大眾及不少家長均期望教職員以顧己及人的態度，主動接種疫苗」，展現承擔精神，除非身體狀況不允許，否則希望教職員盡快接種，並提及政府早前公布接種中心運作至9月底，且接種名額有限，「請各教職員務必立即行動，盡快預約，珍惜這得來不易的機會。」

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：馮琪雅