【防出軌藥】人妻為防老公出軌網購陽痿藥　無色無味日服一羹2周見效

▲ 內地網購平台最近出現一款聲稱可抑制男士性功能的藥物「己烯雌酚」，聲稱無異味、可溶於水中。

面對不忠伴侶，有人會選擇極端手段。內地網購平台最近出現一款藥物「己烯雌酚」，聲稱無異味、可溶於水中。男性只要服用約15天就會被抑制性能力致陽痿，因此被內地女網民稱為「防出軌藥」。有藥劑師就指出，長期服用此藥，會影響心血管及肝臟健康，致癌風險高，男女皆不宜服用。

內地社交平台日前流傳一篇題為「給老公飯裡下陽痿藥？小說都不敢這麼編」的文章指，有女網民聲稱從網上購入藥物「乙烯雌酚」，並偷偷加入丈夫飯餸中，令對方出現性功能障礙，甚至陽痿，因無力出軌最終「只能乖乖回家」。該網民強調藥效顯著，第二周即可見效，更語帶無奈地表示：

為了家庭沒辦法，別怪我，繼續給他使用。

綜合內地傳媒報道，「乙烯雌酚」可輕易在內地網購平台搜索及買入。有內地媒體記者暗訪，與賣家接觸，被告知這種「藥」外觀呈白色粉末狀，聲稱是「無色無味、即溶於水」，男性服用約15天就可產生抑制勃起效果，停藥21天又可以恢復正常，且無副作用。此藥很受歡迎，1個月內顧客就多達上百人。

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有關此藥用法，賣家又指可提前將藥以水沖開，再給對方飲用，而每次只需一匙羹經已有效，即使接受醫院驗身也無法查出：

去醫院也不會發現，只會說有點太勞累，過兩天就恢復了。

不少女性買家亦有留下用後評價，點擊睇下圖：

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湖南省第二人民醫院藥學部藥劑師羅沫受訪表示，「乙烯雌酚」是一種合成類雌激素，用於治療雌性激素不足及調節生理期，但因副作用比較大，現已很少使用，逐步淘汰。

羅沫續稱，男性服用「乙烯雌酚」會引起性功能障礙，精力和體力也會受到影響。長期服用甚至會增加心血管系統疾病風險，對肝臟代謝亦有影響，此外亦有很高致癌風險，會引起生殖器癌症。而世界衛生組織已將其列為一級致癌物，如孕婦誤服也會影響胎兒發育。

內地律師姚志則表示，丈夫如因此造成身體嚴重損傷，妻子或需負上刑事責任。而賣家若無藥物銷售許可證而出售該藥，亦屬違法。

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責任編輯：羅嘉欣