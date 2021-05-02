【入不敷支】新巴/城巴去年客量急跌27%相當於少1.07億人坐巴士　全年虧損2.62億元

▲ 新巴/城巴公布去年度業績。（資料圖片）

疫情重挫本地交通營運，匯達交通及旗下新巴/城巴今日（2日）公布去年業績，指車費收入不能跟營運開支，達至收支平衡，即使去年取得政府5.51億元津貼，但全年虧損仍高達2.62億元。客量方面，去年急跌27%，相當於減少逾一億人次市民坐巴士。

新巴/城巴歷年所錄盈利，一直由機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動。可是因應疫情，去年有關路線客量大跌逾九成，嚴重衝擊母公司匯達交通的財政狀況。即使新巴/城巴上月已加價，港島巴士線車費仍是世界各大城市中相對最便宜；又形容每公里的車費，亦比新界眾多路線不成比例地低。

新巴/城巴稱，疫情爆發前，港島巴士線已面對人口遷移、港鐵港島綫西延及南港島線通車等因素，巴士客量流失。母公司正深入研究港島交通網絡，於疫情過後全面重建及改善公共交通，提升顧客體驗，確保巴士服務以客為先，並在財務上可行情況下，繼續提供社區服務。

參考最新情況，今年4月整體客量仍比2019年同月減少約25%。至於政府津貼自去年底已終止，加上第四波疫情衝擊，以及社交距離措施持續，去年12月至今年2月的3個月內，新巴/城巴已錄得2.21億元虧損，相當於去年全年虧損84%。

匯達交通稱，今年有3項清晰策略及首要任務，包括保障員工及顧客安全與健康； 為社會出力，維持香港運作及協助經濟復甦，以及保障公司業務，會一直按照專營權協議提供高質素服務。

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責任編輯：吳卓峰