【狂食台灣鳳梨】3月進口逾1,700噸按年升廿倍　本港成最大海外進口地

▲ 台灣3月進口鳳梨總量逾1,700公噸，令本港成為台灣鳳梨最大進口地。（資料圖片）

內地3月起宣布暫停輸入鳳梨，大批台灣鳳梨轉口輸入香港，成為台灣最大海外出口地。按台灣行政院農業委員會數據，3月出口本港鳳梨量達1,768噸，較去年同期僅80噸勁升21倍，總值達217萬美元，相當於1695萬港元。

按台灣農委會數據，3月份海外出口鳳梨總量4,717噸。當中以本港和日本的進口量最多，分別有1,768及1,719噸；由於台灣鳳梨於4月當造，料數字將進一步上升。

按數據分析，香港與日本於2月，台灣鳳梨進口量分別僅13噸和80噸，但下個月就突然飛升，相信跟內地3月暫停輸入鳳梨事件有關。而按以往數據，中國內地才是台灣鳳梨最大海外進口國，當造時每個月可高達逾萬公噸。

按最新市況，由於台灣鳳梨於4月屬當造高峰，近日價格普遍相對便宜，大顆台灣鳳梨（約1公斤）零售價低至20至25港元有交易，果欄及街市多數生果檔也有售。

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責任編輯：吳卓峰