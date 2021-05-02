  • 25°C
香港時間 : 2021502日 (週日) 21:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【狂食台灣鳳梨】3月進口逾1,700噸按年升廿倍　香港成最大海外入口地

社會 19:26 2021/05/02

分享：

熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

台灣3月進口鳳梨總量逾1,700公噸，令本港成為台灣鳳梨最大進口地。（資料圖片）

內地3月起宣布暫停輸入鳳梨，大批台灣鳳梨轉口輸入香港，成為台灣最大海外出口地。按台灣行政院農業委員會數據，3月出口本港鳳梨量達1,768噸，較去年同期僅80噸勁升21倍，總值達217萬美元，相當於1695萬港元。

按台灣農委會數據，3月份海外出口鳳梨總量4,717噸。當中以本港和日本的進口量最多，分別有1,768及1,719噸；由於台灣鳳梨於4月當造，料數字將進一步上升。

按數據分析，香港與日本於2月，台灣鳳梨進口量分別僅13噸和80噸，但下個月就突然飛升，相信跟內地3月暫停輸入鳳梨事件有關。而按以往數據，中國內地才是台灣鳳梨最大海外進口國，當造時每個月可高達逾萬公噸。

按最新市況，由於台灣鳳梨於4月屬當造高峰，近日價格普遍相對便宜，大顆台灣鳳梨（約1公斤）零售價低至20至25港元有交易，果欄及街市多數生果檔也有售。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【入不敷支】新巴/城巴去年客量急跌27%相當於少1.07億人坐巴士　全年虧損2.62億元
今日 18:35
【入不敷支】新巴/城巴去年客量急跌27%相當於少1.07億人坐巴士　全年虧損2.62億元
【疫苗接種】57歲高血壓男今晨被揭街上不省人事送院不治　6日前曾接種科興疫苗
今日 18:54
【疫苗接種】57歲高血壓男今晨被揭街上不省人事送院不治　6日前曾接種科興疫苗
【網上交友陷阱】25歲女子網上交友被威脅性行為　警拘26歲男涉刑事恐嚇
今日 19:04
【網上交友陷阱】25歲女子網上交友被威脅性行為　警拘26歲男涉刑事恐嚇
新冠肺炎疫情 經濟 鳳梨 台灣

最高瀏覽

【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【天人永隔】太太患癌離世9歲罕見病兒猝死　爸爸飲泣：我的心像被掏空
18:57 2021/04/26
【天人永隔】太太患癌離世9歲罕見病兒猝死　爸爸飲泣：我的心像被掏空
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因
10:28 2021/04/29
【中年發福】40歲脹爆阿嬌憶日本初戀男友　阿Sa解釋鍾欣潼「變腫」原因