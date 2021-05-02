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【疫苗接種】57歲高血壓男今晨被揭街上不省人事送院不治　6日前曾接種科興疫苗

社會 18:54 2021/05/02

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5旬高血壓男今晨被揭於街上不省人事送院不治，6日前曾接種科興疫苗。（經濟日報資料圖片）

再多一人接種新冠疫苗後死亡個案，涉及一名57歲男子，本身患有高血壓、慢性阻塞性肺病及肥胖，今日(2日)凌晨被發現在街上不省人事，送往博愛醫院急症痓後，今天早上離世；事主於上周一(26日)接種一劑科興疫苗，當日接種後逗留接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署稱，涉事報告沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起。衞生署接獲報告後已聯絡醫管局，以獲取更多資料協助因果關係評估；暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局會向死因裁判官呈報該個案，衞生署亦將個案交由專家委員會進行因果關係評估。

本港至上周日(25日)，接種約逾127.5萬劑新冠疫苗，並接獲2,131宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.17%）；同時亦有接獲14宗曾於去世前14天內接種新冠疫苗的死亡報告，佔疫苗接種總劑量的0.001%，但全部均沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起。

根據醫管局提供的背景資料，於2021年3月29日至4月25日期間，大約每日有18宗於醫管局急症室死亡個案的紀錄。　　

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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