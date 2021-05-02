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陳志全退出人民力量　不再參與選舉

政治 19:31 2021/05/02

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前立法會議員陳志全，今（2日）透過其家人發聲明，宣布退出人民力量，以及辭去主席一職。（資料圖片）

前立法會議員陳志全，今（2日）透過其家人發聲明，宣布退出人民力量，以及辭去主席一職。他又表示，不會再參與任何類型、界別和級別的選舉，或協助進行選舉活動，亦不會參與任何遊行、集會、示威等群眾活動。

人民力量稱，已正式收到陳志全的退黨通知，並尊重及理解其決定，已接納其退黨申請。

人民力量已收到陳志全退黨通知。（網上截圖）

陳志全從2012年起出任立法會議員，但去年人大常委決定現屆立法會延任不少於一年，他以「選民4年授權已經屆滿」為由，拒絕續任，於去年9月30日結束議員生涯。他現時因去年參與民主派35+初選，涉嫌串謀顛覆國家政權被控，自今年2月底被還柙至今，現於赤柱監獄羈留中。

除了陳志全退出人民力量外，該黨黃大仙區議員溫子眾早前亦宣布退出。港府將修例要求區議員宣誓，人民力量上月召開特別會員大會，就該黨區議員應否宣誓投票，投票結果為大比數通過反對其黨區議員，以會員身份宣誓。作為該黨唯一一個區議員的溫子眾，其後宣布退出人民力量。

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撰文 : 傅流瑩

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