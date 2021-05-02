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【外傭強檢】有外傭排隊4小時始獲檢測　工會批強檢歧視憂9日不足全部檢測

社會 22:32 2021/05/02

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

外傭在維園排隊檢測情況。（程志遠攝）

港府要求全港37萬名外傭在本月9日前完成強制檢測，過去周末多個檢測中心和流動採樣站都有大批外傭排隊，有外傭清晨就到場輪候，也有人排近4小時才獲安排檢測。

當局在銅鑼灣維園、中環大會堂等外傭較常聚集的地方，設置流動採樣站，過去周末多個檢測中心及採樣站均見有大批外傭排隊輪候，有外傭清晨4時已到場排隊。

亞洲家務工工會聯會組織幹事石姵妍稱，觀察到昨日旺區的檢測站十分擠迫，外傭之間根本不能有足夠的社交距離分隔，有外傭表示在銅鑼灣排近4小時才獲安排檢測。她批評，首名流入社區的印裔男子確診時，其居住的檢疫酒店都不需要強檢，現時針對外傭非常歧視。

中環外傭強制檢測情況：

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她又指當局的強制檢測資訊不足，外傭未能接收相關資訊，亦不懂其他檢測途徑，只能到現場排隊，加上不少僱主只讓外傭在假期進行檢測，導致過去周末異常擠迫，憂9天時間不足以讓所有外傭檢測。

另外，她指收到外傭反映，自己都不肯定是否適合接種疫苗，但僱主已經私下為她預約接種疫苗，有些僱主甚至自己也對疫苗抱有疑慮，令外傭感到難受。

維園外傭強制檢測情況：

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一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：徐紹軒

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