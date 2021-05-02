【疫苗接種】31歲男接種科興疫苗後未能移除針筒　送院治療後已出院

▲ 今日（2日）有約37,500名市民接種了新冠疫苗。（林宇翔攝）

政府公布，昨日（1日）共有10宗接種新冠疫苗後送院個案，其中8人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。

其中，一名31歲男子在香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種第一劑科興疫苗後，因未能移除針筒被送往律敦治醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

留院個案則為一名52歲女子，昨在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，因心搏過速送院，情況穩定。

另外，目前政府已為市民接種共約149.2萬劑新冠疫苗，當中約95.2萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約43.9萬名接種科興疫苗，約51.3萬名接種復必泰疫苗；約54萬名市民已接種第二劑疫苗，包括約32萬名接種科興疫苗，約22萬名接種復必泰疫苗。



而今日（2日）約有37,500名市民接種了疫苗，當中約有4,000名市民接種第一劑科興疫苗，約有4,600名市民接種第二劑科興疫苗，約有11,700名市民接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有17,100名。

在網上預約接種疫苗的市民則有約19,500名，當中約4,000名市民預約接種科興疫苗，而約15,500名市民預約接種復必泰疫苗。

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記者：徐紹軒

