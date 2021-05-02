【外傭強檢】5月1日11.3萬人採樣創單日新高　外傭佔逾5.2萬人

▲ 今日（2日）晚上大批外傭雨中在銅鑼灣維多利亞公園流動檢測中心等候檢測。（林宇翔攝）

政府前日（4月30日）公布要求全港37萬名外傭於本月9日前完成強制檢測，昨日（5月1日）即有逾5.2名外傭到社區檢測中心或流動採樣站採樣，佔同日採樣總人數約11.3萬人接近一半，更創下本港社區檢測中心或流動採樣站的單日採樣數字新高，食衞局表示感謝市民配合強制檢測要求。

食物及衞生局今日（2日）公布，昨日全港21間社區檢測中心和35個流動採樣站，共為超過113,000名市民採樣，當中包括超過52,000名外傭。政府今日在九龍公園新增1個流動採樣站，加強服務；截至今日下午6時，其中超過54,000個樣本已完成檢測，暫時未有初步陽性結果。

發言人強調，有關外傭強檢的決定，完全基於公共衞生考慮，並經過詳細風險評估，當中的考慮因素包括於近期有兩宗涉及N501Y變種病毒株的確診個案均為外傭，變種病毒株的傳染性較高，個案感染源頭未明，而確診個案在病毒潛伏期及傳播期間曾經和其他外傭聚會或接觸等。

發言人續指，雖然本港外傭數目龐大，對本港短期內的檢測能力造成挑戰，但為了能盡快截斷社區的隱形傳播鏈，有需要繼續為高風險、高接觸及有較高傳播風險的群組進行檢測，對於所有於今日接受檢測的人士，包括外傭在內，政府感謝他們的耐性和體諒。

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責任編輯：馮琪雅