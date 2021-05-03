【全新表演】香港迪士尼新城堡日間煙火音樂滙演暑假登場　樂園短期續限一半人入場及停辦巡遊

▲ 香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」將於暑假上演暑全新日間匯演。（香港迪士尼樂園提供圖片）

香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」開幕近半年，暑假將有涵蓋煙火﹑音樂等效果的全新日間匯演登場，上任逾4個月的香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭期望，樂園可保持開放，佛誕假期將連開6日，但受「限聚令」等影響，樂園短期仍會停辦巡遊表演。

他指，樂園目前仍會維持每日最多一半人入場，園內餐廳則繼續最多4人一枱，亦不會強制員工接種新冠疫苗；又認為旅遊業復甦需時，本地人短期內仍會是主要客源。

莫偉庭與家人同樣在香港居住了15年，熟悉港人口味，亦很喜愛這個城市，稱自己是香港人，更在疫情下學會「打麻雀」，也會用廣東話說「食糊」，詳情即看：【下一頁】

香港迪士尼樂園正值15周年，樂園新城堡「奇妙夢想城堡」去年11月正式開幕，成為園內焦點「打卡位」。莫偉庭上周與傳媒聚會時透露，新城堡將於暑假上演全新的日間匯演，屆時樂園角色人物會在城堡前的舞台表演，並配合小型煙火﹑噴水及音樂等效果演出，他形容是「absolutely amazing（非常精彩）」，樂園於未來數星期會公布更多詳情。

被問及因城堡擴建而暫停逾3年的煙火匯演會否及何時重臨，莫偉庭雖未有正面回答，但笑言

the magic is coming（魔法即將來臨）。

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疫情下港人未能外遊，主題樂園成為市民假日的好去處。莫偉庭表示，上月復活節的連續3日假期，樂園非年票者（即購票人士）的本地客入場人次創10年新高，當中年輕情侶或三五知己的入場者上升。他說，樂園暫時維持每周開放5日，但會按情況彈性加開日子，例如佛誕假期前後（5月14至19日），樂園將會連續6日開放。

港府現時放寬主題樂園入場人數上限至75%，但莫偉庭指，香港迪士尼樂園現階段仍維持最多一半人預約入場的安排，以確保入園人士有足夠社交距離空間及遊園舒適度，但由於在園內控制人群有一定的難度，樂園的巡遊表演在短期內仍會繼續暫停。

針對港府以「疫苗氣泡」為基礎調整食肆運作分為「ABCD」4類，莫偉庭說，樂園本身不會營運至晚上12時或凌晨2時，加上配合入場上限人數，園內餐廳會維持「B」類，即每枱最多坐4人﹑食客用「安心出行」或樂園系統填寫資料等；宴會維持20人上限。

他續言，自己已接種新冠疫苗，但樂園不會強制員工打針，屬自願性質，園方可允許員工在辦工時間接種疫苗，彈性處理上班安排，亦讓已打針的員工申請豁免定期檢測。

對於香港與新加坡落實最快本月26日重啟「旅遊氣泡」，莫偉庭指，支持及歡迎有關安排，但料旅遊業的復甦仍需時，現階段本地市場仍會是核心客源。

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此外，香港迪士尼樂園捐出130萬元予香港傷殘青年協會傷青動力學堂舉辦為期兩年半的傷健共融項目「動歷社區齊起動」計劃，由2019年9月推行至今已辦逾百項活動，包括傷殘運動體驗班﹑講座等，服務約1.5萬人次。計劃本月將推出短片，由莫偉庭與浸大體育運動及健康學系副教授雷雄德，聯同協會主席吳家榮﹑香港輪椅籃球隊代表隊隊員余俊延等，一起做運動，推廣普及運動及促進傷健共融。

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記者：陳曉瑩