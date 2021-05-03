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【我愛香港】定居香港15年迪士尼CEO廣東話稱「我係香港人」　疫下學「打麻雀」解悶識講「食糊」

社會 08:01 2021/05/03

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熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭（左）期望，樂園可保持開放。（陳國峰攝）

香港迪士尼樂園開幕15年，現任行政總裁莫偉庭與家人同樣在香港居住了15年，熟悉港人口味，亦很喜愛這個城市，稱自己是香港人，更在疫情下學會「打麻雀」，也會用廣東話說「食糊」。

來自美國的莫偉庭與家人自2006年定居香港，至今已15年，他在2009年至2012年出任香港迪士尼樂園首席財務總監，有份參與當時樂園的首階段擴建計劃，將「灰雄山谷」﹑「迷離莊園」及「反斗奇兵大本營」引入樂園，成為園區其中3個最受歡迎的主題區。

在港居住多年，莫偉庭對本地市場甚有認識，去年12月底重返香港迪士尼樂園出任行政總裁。他指，自己很喜歡香港，以廣東話稱「我係香港人」，亦對迪士尼情有獨鍾，源於自己與太太相識於此，個人尤愛《超人特攻隊》中的爸爸角色Mr. Incredible。

點擊圖片了解莫偉庭在香港迪士尼樂園的工作小點滴：

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莫偉庭說，疫情下減少外出，為了解悶，自己在這段時間學會了「打麻雀」，亦會講「食糊」，但並非專業級水平，形容廣東麻雀玩法很特別，跟美國常見的紙牌遊戲不同，更笑言目標是有一天出席婚宴時可在現場跟其他來賓「打牌」，亦會鼓勵親友們一同學「打麻雀」。

香港迪士尼樂園新城堡「奇妙夢想城堡」開幕近半年，暑假將有涵蓋煙火﹑音樂等效果的全新日間匯演登場，而樂園短期仍會續限一半人入場及停辦巡遊，詳情即看：【下一頁】

16歲至29歲早上9時起預約打針，打針須知：https://bit.ly/3dKkABA

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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