【全民造星】Ben Sir問為何《造星III》紅了姜濤　折骨Ben趙祥誠：畀啲時間我！

▲ Ben Sir就《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）和姜濤展開討論。

一向眼光獨到的歐陽偉豪（Ben Sir），近日就《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）和姜濤展開討論，Ben Sir完美示範不用「互窒互插」增加暴光率提攜後輩，而趙祥誠（Ben）的謙虛回應也為他贏盡掌聲。

事因Ben Sir在個人社交媒體留言：「我唔明點解今年造星折骨ben贏咗，但紅咗姜b？利申：兩個我都鍾意。」，由此引起網民熱烈討論。

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▲ Ben Sir一向有眼光。（FB圖片）

折骨Ben謙虛回應

《造星III》冠軍折骨Ben趙祥誠更現真身留言：「各位我會努力的，我的確有好多地方唔夠好，我會練下唱歌同做戲 ，總之咩都試下。本來我唔係為咗紅先開始跳舞，有人欣賞就夠了，始終我明白折骨舞唔係個個識欣賞，拎到冠軍最驚喜係我自己。」

拿到《全民造星III》冠軍後，折骨Ben向成為更全面藝人發展：「但宜家我知道我有責任，要有d更高質素嘅表演同成就，先可以去代表香港嘅年輕人，姜濤講過，我哋會成為亞洲第一，我都相信我會係其中一個。我會繼續努力落去，，畀啲時間我！BTW 我都鍾意Ben sir。」

Ben Sir也留言鼓勵Ben：「加油阿仔，瓣瓣都要做多啲。如果我冇做多啲，我哋都唔會喺呢度遇上。」、「Ben sir 痾夜尿遇上折骨Ben, interesting。」

▲ Ben回應大方得體。（《經濟日報》照片）

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家人鼓勵參賽

其實性格較慢熱的折骨Ben趙祥誠一直對自己沒甚麼自信，尤其是唱歌方面，但家人眼中，覺得Ben唱得不差，在《全民造星III》中，更有評判大讚Ben唱歌有林宥嘉的感覺。

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Ben曾接受TOPick訪問，多次感謝家人在他否定自己時卻給予信心，最後Ben在《全民造星III》憑折骨舞中大放異彩，最終憑個人魅力成為《全民造星III》冠軍。

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