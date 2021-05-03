【大個女】小巨肺Celine曾揚威《全美一叮》　 13歲譚芷昀女大十八變網民唔認得

▲ 小巨肺Celine已經大個女。

曾揚威《全美一叮》 的小巨肺Celine（譚芷昀）於2017年在9歲之齡參加美國真人騷《全美一叮》，唱《My Heart Will Go On》一鳴驚人，其後參加多個內地節目頻頻吸金，時光飛逝， Celine現已13歲變得亭亭玉立，近日Celine發布近照，網民形容多了成熟美。

▲ Celine在個人社交平台分享最新相片。（取自facebook）

小巨肺︱《全美一叮》Celine長大散發少女味 譚芷昀化靚妝賀新年：身體健康

亭亭玉立

今年已經13歲的Celine，經常在社交平台分享近照，近日她再發布近照，相中留有一頭烏黑長髮的Celine，站在戶外壁畫展示側面，跟當年的稚氣已截然不同，雖然不少網民指她少了可愛感，卻多了成熟美感，已有少女味。

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參加《全美一叮》成名

事實早在今年農曆新年，Celine已化靚妝發布成熟照片，雖然似未掌握化妝技巧，橙色眼影略落重手，不過依然青春無敵，獲不少網友鼓勵打氣。

Celine很早便成名，其父譚順生本身是歌唱老師，自小由爸爸栽培為歌星，隨父學唱歌並公開演出，5歲起已參加不少大小歌唱比賽，包括在2014年參加內地《中國新聲代》第2季，當中選唱《You Raise Me Up》，網上視頻點擊率過億。

2015年已獲邀上美國NBC電視台節目《Little Big Shot》受訪，2017年，當年只9歲的Celine更獲邀參加美國節目《全美一叮》（America's Got Talent）。

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▲ Celine當年參賽時可愛表情。（網上圖片）

當時Celine選唱偶像Celine Dion的金曲《My Heart Will Go On》，台上技驚四座，更奪得兩個「Golden Buzzers」。

其後她經前登常及到內地演出如《巔峰之夜》，有指Celine到新加坡參加《亞洲影藝創意大獎》作表演嘉賓時，酬勞更高達20萬，吸金力驚人。

同場加映：孟希璘訪問