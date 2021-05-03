【追大學夢】21歲表弟第3次考DSE屢敗屢戰　拒讀副學士︰一定要考上大學先得

▲ 有網民指其21歲表弟今年第三次考DSE，堅持一定要考上大學。

中學文憑試（DSE）已經開考，考生早已落力備試，希望能考取好成績。有網民於網上討論區分享，其21歲表弟今年第三次考DSE，即使他曾勸告對方可報讀高級文憑、副學士等，但表弟堅持一定要考上大學，卻又沒努力讀書，令他大感苦惱。

該名網民上周三（28日）於「香港討論區」，以「條廢柴表弟今年 21歲，已經考咗3年DSE」為題發文，大嘆不知表弟想考幾多次DSE。樓主指表弟第一次考DSE得7分，當時親友已勸他不要重讀，有人建議他報讀香港專業教育學院（IVE）高級文憑，之後就出來社會工作。

媽媽從小要求入大學

不過，表弟沒有聽從意見，再戰DSE第二次得11分，樓主認為「根本冇好過，佢又話呢啲叫進步」。表弟堅稱要考到大學，可是網民透露︰

一有時間唔係打機就係出去玩，DSE前三個月先開始溫書……真係考得好嘅人係考之前兩三年已經溫緊書……

他指表弟逃避現實，將DSE失敗歸咎於貼不中試題、身體不適等，而今年第三年考DSE，他感覺對方也不會有大突破。他曾向表弟提出，讀副學士再博大學學位，總比日日在家不溫書又無所事事好，但表弟仍堅決要考上大學，樓主苦惱「點先可以令表弟認清事實？」。

樓主亦提及問題在於表弟的媽媽從小灌輸「考到大學先叫好」的思想，卻不知兒子未夠實力升大學，還問網民如何考入大學，只是「叫佢溫書又唔肯，成日以為有捷徑」。

網民︰表弟自知冇能力

網民大多不贊成表弟再考，主要有感他根本沒努力讀書，即使考幾多次DSE，也不過是浪費時間，留言「有啲人冇書緣好難讀㗎」、「如果真係有心，第二次都考到啦」、「其實係表弟都知自己根本冇呢個能力，先有咁多藉口」。點擊看更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳