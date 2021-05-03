【新冠肺炎】意大利現多名「超級免疫者」　染疫後9個月部分人抗體不減反增一倍

▲ 意大利現多名「超級免疫者」。

全球新冠肺炎持續，各國仍正努力研究藥物。最近一項新研究就發現，意大利已出現「超級免疫者」，這些人的血液抗體含量，比正常人更多，目前正在進行更詳細的評估與研究。

據《NBC News》報道，義大利威尼斯附近的一個小鎮──佛鎮（Vo）曾是歐洲最早出現確診者的城鎮之一，也是歐洲最早出現死亡病例的地方。義大利University of Padua微生物專家Enrico Lavezzo說服當地2800名鎮民，做了3次大規模檢測。發現有129名居民自去年2月首度染疫後，事隔9至10個月，體內仍有抗體存在，如同打了疫苗，堪稱是「超級免疫者」。

「超級免疫者」的免疫系統由於已記住病毒，病毒下次來襲時就可做出更快、更強的反應。Enrico Lavezzo表示，這應該是疫情爆發以來，抗體在人體存在最久的紀錄。

去年意大利醫院急症室慘況：

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血清檢測結果顯示，其中16人，抗體含量更比去年5月檢測時多出一倍以上。研究人員推測，抗體不減反增的原因，或是因為再次接觸了新冠病毒，導致抗體增多。

其中一名「超級免疫者」、68歲女子Paola Bezzon表示，去年12月以為自己只是患上普通感冒，直至幾個月後的血清學檢測才發現，血液中含有新冠病毒抗體。

我也不知道為什麼有抗體，但抗體可以保護我。即使我未接種疫苗，也使我非常安全。

研究人員正在著手研究，要如何讓一般民眾也能觸發這樣的免疫機制，戰勝病毒。

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責任編輯：羅嘉欣