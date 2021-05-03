【飲食優惠】香港星巴克推優惠指定手調飲品只售21元　慶祝21周年增值星巴克卡500元有贈品【內附詳情】

▲ 香港星巴克踏入21週年推出多項優惠，包括於指定日子購買手調飲品只需21元，十分超值。(餐廳提供)

香港星巴克為慶祝即將踏入21週年，最新推出「21 Years of Joyful Moments」優惠，由5月1日起，連續21天為送上不同驚喜，包括逢星期一至四的指定手調飲品21元優惠，以及會員於分店為星巴克卡增值500元或以上，可獲享指定免費商品1件等。

優惠1：指定手調飲品21元優惠

日期：5月3日–5月6日（逢星期一至四）

詳情：於指定日子，顧客可到指定分店以21元購買指定杯裝大小的精選手調飲品，購買次數不限。

指定手調飲品包括：

5月3日 醇白特濃鮮奶咖啡（中杯裝）

5月4日 冰搖檸檬紅茶（中杯裝）

5月5日 特濃咖啡星冰樂（中杯裝）

5月6日 三重金絲燕麥奶紅茶（大杯裝）

備註：優惠適用於香港星巴克分店，太古廣場106號和香港迪士尼樂園除外。

▲ BABY MILO卡套套裝(餐廳提供)

優惠2：增值星巴克卡免費商品獎賞

日期：5月1 日–5月21日

詳情：於推廣期間，Starbucks Rewards會員於分店為星巴克卡增值500元或以上 / 以500元啟動全新Starbucks Rewards帳戶之星巴克卡，可獲享指定免費商品1件，包括BABY MILO卡套套裝1個，又或櫻花季可重用環保膠杯套裝1套。

▲ 櫻花季可重用環保膠杯套裝(餐廳提供)

記者：招美寶