  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 11:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食優惠】香港星巴克推優惠指定手調飲品只售21元　慶祝21周年增值星巴克卡500元有贈品【內附詳情】

休閒消費 11:01 2021/05/03

分享：

熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

香港星巴克踏入21週年推出多項優惠，包括於指定日子購買手調飲品只需21元，十分超值。(餐廳提供)

香港星巴克為慶祝即將踏入21週年，最新推出「21 Years of Joyful Moments」優惠，由5月1日起，連續21天為送上不同驚喜，包括逢星期一至四的指定手調飲品21元優惠，以及會員於分店為星巴克卡增值500元或以上，可獲享指定免費商品1件等。

優惠1：指定手調飲品21元優惠

日期：5月3日–5月6日（逢星期一至四）

詳情：於指定日子，顧客可到指定分店以21元購買指定杯裝大小的精選手調飲品，購買次數不限。

指定手調飲品包括：

5月3日 醇白特濃鮮奶咖啡（中杯裝）

5月4日 冰搖檸檬紅茶（中杯裝）

5月5日 特濃咖啡星冰樂（中杯裝）

5月6日 三重金絲燕麥奶紅茶（大杯裝）

備註：優惠適用於香港星巴克分店，太古廣場106號和香港迪士尼樂園除外。

BABY MILO卡套套裝(餐廳提供)

優惠2：增值星巴克卡免費商品獎賞

日期：5月1 日–5月21日

詳情：於推廣期間，Starbucks Rewards會員於分店為星巴克卡增值500元或以上 / 以500元啟動全新Starbucks Rewards帳戶之星巴克卡，可獲享指定免費商品1件，包括BABY MILO卡套套裝1個，又或櫻花季可重用環保膠杯套裝1套。

櫻花季可重用環保膠杯套裝(餐廳提供)

記者：招美寶

相關文章

【限時優惠】崇光感謝祭5月7日開鑼網店率先推優惠　SOGO會員憑積分換購實用家品家電【附Part 1優惠詳情】
17:45 2021/04/29
【限時優惠】崇光感謝祭5月7日開鑼網店率先推優惠　SOGO會員憑積分換購實用家品家電【附Part 1優惠詳情】
【毛孩放電】酒店住宿$999起帶毛孩體驗Dogcation　Hyatt Centric限時優惠特備狗狗下午茶【內附連結】
09:27 2021/04/30
【毛孩放電】酒店住宿$999起帶毛孩體驗Dogcation　Hyatt Centric限時優惠特備狗狗下午茶【內附連結】
【著數優惠】維他檸檬茶推限量6款迷你積木扭蛋＋迷你售賣機　Mirror成員Lokman及AK搞笑片揭日常絕密片段【附換購方法】
18:56 2021/04/30
【著數優惠】維他檸檬茶推限量6款迷你積木扭蛋＋迷你售賣機　Mirror成員Lokman及AK搞笑片揭日常絕密片段【附換購方法】
著數優惠 星巴克 飲食資訊 飲食優惠 飲品 香港 咖啡

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵
12:43 2021/04/29
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵