【Star Talk】關心妍兼顧湊女繼續唱歌　Jade跟女兒玩扮角色磨練演技

▲ 關心妍宣傳新歌。

關心妍（Jade）早前亮相《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔五年再推出廣東新歌《腍》感受。

Jade對唱歌不離不棄，她說：「對上一次出廣東歌，已經是陀BB時，其實音樂是我生命一部份，我不會因為生了女，就完全停下有關音樂事情，之前自己Keep住聽新歌，鑽研歌曲及教學生，現在只要好好安排時間。」

被問再次出歌，需要問准家人，Jade答：「 我都有問老公，因為要跟他配合，輪流照顧小朋友，我除了要看著自己時間表外，還要看我老公、我個女及教學生的時間表，故真是更忙。而我囡囡雖然未明歌手這個職業，但她知道表演，好好笑會問我今日做完工作，是否會有錢，那就可以買糖給她！」

▲ 關心妍不忘唱歌。

新歌《腍》由黃偉文（Wyman）填詞，Jade感激Wyman外，亦提到過往很少演戲經驗，Jade說：「今次拍MV，事前跟導演講不要勉強一定要給角色，當我收到劇本，還同自己講Good Luck！因為今次角色要有好多情緒，好難演，要處理好多復仇、奸險感覺。想不到大家覺得我演得好自然，可能人大了，經歷多了，又有小朋友。」

她稱：「可能平時同女兒玩得多角色扮演遊戲，因為我得一個女，很多時候要扮演朋友，有時扮老師，或多或少有幫助。今次真是演技大爆發，可以考慮去做演員！」