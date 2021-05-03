  • 24°C
香港時間 : 2021503日 (週一) 11:48
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Star Talk】關心妍兼顧湊女繼續唱歌　Jade跟女兒玩扮角色磨練演技

娛樂 10:53 2021/05/03

分享：

熱門 吳偉豪 校長專欄 聲夢傳奇 復必泰疫苗 烹飪教煮 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

關心妍宣傳新歌。

關心妍（Jade）早前亮相《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談相隔五年再推出廣東新歌《腍》感受。

Jade對唱歌不離不棄，她說：「對上一次出廣東歌，已經是陀BB時，其實音樂是我生命一部份，我不會因為生了女，就完全停下有關音樂事情，之前自己Keep住聽新歌，鑽研歌曲及教學生，現在只要好好安排時間。」

被問再次出歌，需要問准家人，Jade答：「 我都有問老公，因為要跟他配合，輪流照顧小朋友，我除了要看著自己時間表外，還要看我老公、我個女及教學生的時間表，故真是更忙。而我囡囡雖然未明歌手這個職業，但她知道表演，好好笑會問我今日做完工作，是否會有錢，那就可以買糖給她！」

關心妍不忘唱歌。

新歌《腍》由黃偉文（Wyman）填詞，Jade感激Wyman外，亦提到過往很少演戲經驗，Jade說：「今次拍MV，事前跟導演講不要勉強一定要給角色，當我收到劇本，還同自己講Good Luck！因為今次角色要有好多情緒，好難演，要處理好多復仇、奸險感覺。想不到大家覺得我演得好自然，可能人大了，經歷多了，又有小朋友。」

她稱：「可能平時同女兒玩得多角色扮演遊戲，因為我得一個女，很多時候要扮演朋友，有時扮老師，或多或少有幫助。今次真是演技大爆發，可以考慮去做演員！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【姜B誕】姜濤綵排個唱體力不支暈倒　人氣急升令姜B壓力大：會放長假休息
13:26 2021/05/01
【姜B誕】姜濤綵排個唱體力不支暈倒　人氣急升令姜B壓力大：會放長假休息
【全民造星】Ben Sir問為何《造星III》紅了姜濤　折骨Ben趙祥誠：畀啲時間我！
今日 10:46
【全民造星】Ben Sir問為何《造星III》紅了姜濤　折骨Ben趙祥誠：畀啲時間我！
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
12:51 2021/05/02
【聲夢傳奇】「石仔」文凱婷打贏「巨人」詹天文　林沚羿被克勤斥㨂錯歌淘汰出局【有片】
關心妍 主播 黃偉文 MV

最高瀏覽

【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
11:37 2021/04/27
【靚太安樂窩】工人曾打3歲兒子成陰影 港爸媽裝修近千呎映灣園零死角看管兒子
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
17:57 2021/04/29
【尋秦記】寒風下拍片感激宣萱細心送暖　黃文標讚古天樂重情義零架子
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵
12:43 2021/04/29
【食用安全】疑吃未煮熟食物致昏倒手腳麻痺　20歲女子求醫揭腦部成千上萬寄生蟲產卵