【海外醫生】 林鄭月娥：醫護嚴重短缺靠兩大學難解決　本月稍後將提交立會盼引入海外受訓港人醫生 

▲ （左起）醫院管理局主席范鴻齡、食物及衞生局局長陳肇始、 行政長官林鄭月娥、醫管局行政總裁高拔陞。（馮漢柱攝）

行政長官林鄭月娥今早（3日）出席醫管局研討大會開幕致辭時，提到過去15個月疫情，知道醫療制度的強處及弱處，形容醫管局抗疫表現很好，又重提政府抗疫之初，部分醫護將政府抗疫措施表示失望，而2019年的痛苦經歷，影響疫情期間出現不少錯誤資訊，更有小部分人曲解全民檢測及抹黑內地生產疫苗。她表示，政府為了反擊這些誤導性資訊，一直以高透明度對抗假資訊，並繼續透過宣傳，希望恢復社會信任。

她強調，政府會持續支持醫管局發展，包括兩個十年醫院發展計劃，為公院增1.5萬病床等，惟香港面臨醫生短缺的問題，一方面會加重目前公立醫院醫生的工作量，致專科門診輪候時間長等問題。她稱，雖然本地兩間醫學院已增加培訓名額，惟單靠這方面不能解決問題，政府需尋求另一途徑增加人手供應，今個月稍後將提交海外醫生條例，盼藉此引入海外受訓的港人醫生。

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醫管局主席范鴻齡致辭時指，今年醫管局主題為可持續發展的公共醫療系統，包括發展基層醫療服務，使用更多智能服務等。因應本港人口老化，現時45歲至60歲群組將更頻密使用公營醫療，相信醫管局未來將面臨好多挑戰，要解決公營醫療可持續性發展；為此醫管局已成立工作小組應對，包括善用兩個10年建院計劃增建醫院及病床以增供應，同時配合基層醫療發展，減少公院需求。

他又提到，去年抗疫時刻靠公院醫護支持，對醫護貢獻致謝，又感謝中央及港府支持，令醫管局可於機場旁提供治療設備及北大嶼山香港感染控制中心，將對醫管局正常服務的影響減至最低；又感謝港府於財赤下仍增加對醫管局撥款超過800億元，增幅達4.7%，局方會確保善用有關資源。

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記者：陳正怡