【強制檢測】外傭僱主協會：當局決定出於好意　惟期限倉促憂輪候增感染風險

▲ 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒。（資料圖片）

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，相信政府要求全港外傭周日前接受強制檢測是出於好意，鼓勵外傭檢測讓市民安心，惟有僱主反映檢測期限太倉促，並憂慮外傭排隊輪候檢測時，有感染風險，冀檢測承辦商多派人監察，確保外傭排隊等候時注意防疫。

容馬珊兒出席電台節目指，扣除已完成接種兩劑新冠疫苗的外傭，估計最少有30萬人仍須檢測。她續指，個別外傭可能仍未收到強制檢測的訊息，擔心如果他們在限期內，仍未完成檢測，具體會有甚麼罰則，如遭終止合約等。她建議政府延長檢測的期限，不要懲罰相關外傭。

容馬珊兒表示，變種病毒流入本港來自外傭的祖國，而外傭來港後要照顧家庭中的老弱，明白政府需要保護這些家庭，在外傭接種新冠疫苗問題上亦處於兩難位置，並相信措施並非種族歧視，但認為當局要三思，指在政策在執行上會帶來很多問題。

容馬珊兒指出，有僱主求助指，有外傭對疫苗非常信任，即使有高血壓仍堅持接種疫苗，同樣令僱主擔心責任問題，與僱傭雙方有矛盾，稱若果外傭接種疫苗出事，不被納入勞工保險下因工受傷。她補充，不少在港工作多年的外傭，基於身體原因，擔心接種疫苗後有嚴重副作用，如不能生育，亦不知道是否納入政府的賠償計劃中，故拒絕接種。

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記者：陳麗娜