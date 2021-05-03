【開心大綜藝】短劇演繹臨時演員辛酸史　陳自瑤+林夏薇真情流露：何時可做女主角？

▲ 林夏薇、陳自瑤於TVB節目《開心大綜藝》的短劇內流出真眼淚，以戲中戲方式道盡演員辛酸史。

TVB節目《開心大綜藝》在昨晚（4月2日）邀來林夏薇、陳自瑤、何遠東、黃建東、泰臣等在現場直播演短劇《黑玫瑰大戰哥師奶》，當中主演的林夏薇和陳自瑤即場演出入木三分，演技獲大讚。

林夏薇和陳自瑤的演繹感動不少觀眾，紛紛指TVB劇應給更多機會讓她們擔正演出。

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陳自瑤林夏薇騷演技

昨晚的《開心大綜藝》由林夏薇和陳自瑤演短劇《黑玫瑰大戰哥師奶》，以戲中戲方式道盡演員辛酸史。

陳自瑤於短劇的初段飾演一名替身，需要扮演怪獸及負責被打的位置，無懼被摑及捱打的她表示：「我只是一個普普通通、想珍惜每個機會的小演員YoYo陳自瑤。」

林夏薇亦感同身受地說：「我只是一個熱愛演戲、珍惜每次表演機會的演員林夏薇。」

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歷盡辛酸的林夏薇問陳自瑤：「你說吧，我們何時才可以做到女主角？」陳自瑤笑言：「我覺得應該是我先，因為我的戲路更廣，除了人以外，我還可演怪獸。」林夏薇和應她：「那麼你比較厲害，做怪獸做得那麼好，以後女主角留給我演吧。」

陳自瑤感慨地說：「如果我們這一世也做不到女主角......」林夏薇安慰她：「做不到女主角也不要緊，最重要是享受過程，珍惜每一次的表演機會。」陳自瑤謂：「你說得對，我們要做一位好演員！」

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